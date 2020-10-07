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Sen Çal Kapımı Efe Akman karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ali Ersan Duru kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Birçok kişinin merak ettiği 7 Ekim 2020 Çarşamba günü gündeme gelen Sen Çal Kapımı Efe Akman karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ali Ersan Duru kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 07-10-2020 tarihli haberimizde Sen Çal Kapımı Efe Akman karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ali Ersan Duru kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

07 Ekim 2020 Çarşamba 19:15
Sen Çal Kapımı Efe Akman karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ali Ersan Duru kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Ekranlara FOX Tv aracılığı ile gelen Sen Çal Kapımı yeni bölümleri hafta içi her Çarşamba saat 20.00’ da yayınlanmaktadır. Sevilen dizide Efe Akman adlı karakteri canlandırmak için Ali Ersan Duru oyuncu kadrosuna dahil oldu.  

 

Efe Akman’ ın Hikayedeki Yeri Nedir:

Serkan ile Eda arasında başlarda sahte olarak başlayan ilişki gel zaman git zaman sonra bir aşk hikayesine dönüşür. Serkan’ ın babasının eskiden Eda’ nın ailesinin ölümüne neden olduğu gerçeğinin seneler sonra ortaya çıkması üzerine Serkan ile Eda’ nın ilişkisinin ne hale geleceği bilinmemektedir ama dizinin 13. Bölümünde ortaya çıkacak olan Efe Akman yurt dışından Türkiye’ ye gelen ve Peyzaj mimarı olarak bilinen bir karakter olarak diziye gelecek. Karakterin hikayeye olacak etkilerini ise önümüzdeki bölümlerde göreceğiz.

Ali Ersan Duru:

1984 yılında Eylül ayının 19’ unda dünyaya Ankara’ da gözlerini açmıştır. Eğitim hayatında lise döneminin bitimine kadar Ankara’ da kalan Ali Ersan Duru üniversite eğitimini Osman Gazi Üniversitesinde Maliye Bölümünde almıştır. Üniversite yıllarında ise üniversitesinin tiyatro topluluğuna katılır. Kendisini geliştirmek için ise Diksiyon ve Fonetik eğitimi alır. Oyuncunun ilk ekran deneyimi ise TRT 1 ekranlarına gelen Başrolde Aşk isimli dizi ile olmuştur, daha sonrasında Çanakkale 1915 adlı filmde performans sergilemiş ve Yağmurdan Kaçarken ve Bugünün Saraylısı adlı dizilerde de karakter canlandırırken Lale Devrinde de ufak bir rol ile karşımıza gelmiştir.

 


 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 07.10.2020 19:15
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