İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

Sen Çal Kapımı dizisinin Kaan'ı İsmail Ege Şaşmaz'ın hayat hikayesi!

Sıcak haber olarak gündeme gelen Sen Çal Kapımı dizisinin Kaan'ı İsmail Ege Şaşmaz'ın hayat hikayesi! haberinin merak edilen yeni ayrıntılarını öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 20 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

20 Mart 2021 Cumartesi 19:16
Sen Çal Kapımı dizisinin Kaan'ı İsmail Ege Şaşmaz'ın hayat hikayesi!
Takip Et:

Televizyon dünyasında birçok dizide boy gösteren İsmail Ege Şaşmaz, son olarak Sen Çal Kapımı adlı dizinin kadrosuna dahil oldu. Bir süredir ekranlarda olmayan yakışıklı oyuncu yeni dizi ile ekranlara tekrar döndü.

İsmail Ege Şaşmaz kimdir?

1993 yılında Manisa’da doğan İsmail Ege Şaşmaz, Manisa’da Belediye Konservatuarı’nda oyunculuk eğitimi almıştır. Tiyatro oyunculuğu ile oyunculuk hayatına başlayan Şaşmaz, televizyona ilk olarak 2013 yılında Güneş Beklerken dizisi ile çıkmıştır. Güneşi Beklerken dizisi ile adını duyuran Şaşmaz, sonrasında birçok projede boy göstererek izleyicilerin beğenisini topladı. Son olarak Sen Çal Kapımı adlı dizinin kadrosuna dahil olan Şaşmaz, dizide Kaan karakterine hayat vermektedir.

Manisa'da çocuk yaşlarda tiyatro ile tanışan başarılı oyuncu, oyunculuğu çocuk yaşlarda severek yapmaya başlamıştır. Geçen yılların ardından televizyon dünyasına da adım atan oyuncu rol aldığı yapımlar ile izleyicinin gönlünde taht kurmayı başarmıştır.

İsmail Ege Şaşmaz’ın rol aldığı diziler ve filmler:

  • 2013 – Güneşi Beklerken (Barış) (TV Dizisi)
  • 2015 – Günebakan (Rüzgar) (TV Dizisi)
  • 2015 – Serçe Sarayı (Tolga) (TV Dizisi)
  • 2016 – Aşk Yalanı Sever (Serdar) (TV Dizisi)
  • 2016 – Aşk Laftan Anlamaz (İbrahim) (TV Dizisi)
  • 2017 – Lise De4vriyesi (Fırat) (TV Dizisi)
  • 2018 – Mehmetçik Kut'ül Amare (Mehmet) (TV Dizisi)
  • 2020 – Sen Çal Kapımı (Kaan) (TV Dizisi)


Son Güncelleme: 20.03.2021 19:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İsmail Ege ŞaşmazSen çal Kapımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yemin 321. bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm - Kanal 7 Yemin yeni bölüm canlı izle
Yemin 321. bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm - Kanal 7 Yemin yeni bölüm canlı izle
Masum 363. Bölüm bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Masum 363. Bölüm bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Survivor 2021 52. bölüm fragmanı 21 Mart 2021 Pazar
Survivor 2021 52. bölüm fragmanı 21 Mart 2021 Pazar
Çocuktan Al Haberi yeni bölüm, son bölüm izle Show TV 20 Mart 2021 Cumartesi - Çocuktan Al Haberi 187. bölüm canlı izle
Çocuktan Al Haberi yeni bölüm, son bölüm izle Show TV 20 Mart 2021 Cumartesi - Çocuktan Al Haberi 187. bölüm canlı izle
Tozkoparan İskender yeni bölüm saat kaçta başlıyor? Tozkoparan İskender hangi gün, ne zaman? Tozkoparan İskender yayın saati ve kanalı
Tozkoparan İskender yeni bölüm saat kaçta başlıyor? Tozkoparan İskender hangi gün, ne zaman? Tozkoparan İskender yayın saati ve kanalı
Bu akşam hangi diziler var? 20 Mart 2021 Cumartesi dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 20 Mart 2021 Cumartesi dizileri ve tv yayın akışı

Popüler Haberler

Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu karakteri kimdir? Ekinsu Kansu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sen Çal Kapımı Sevda karakteri kimdir? Sevcan Yaşar kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sen Çal Kapımı dizisinin Kaan'ı İsmail Ege Şaşmaz'ın hayat hikayesi!
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sen Çal Kapımı dizisindeki Efe Akman karakteri kimdir? Ali Ersan Duru nereli, yaşı kaç?
Sen Çal Kapımı Efe kimdir? Ali Ersan Duru hakkında bilgiler
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Işıl kimdir? Sude Zülal Güler yaşı ve oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisi Dilek kimdir? Gülsim Ali İlhan kimdir, nereli yaşı kaç?
Gönül Dağı Elif kimdir? Zümre Meğreli biyografisi
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı ne? Pınar Ünsal oynadığı diziler
TRT1 yeni dizisi Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı çekim mekanları belli oldu
Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 19 Mart 2021 Cuma
Yıpranmış ve cansız saçlara evde uygulanabilecek maskeler ve tarifleri 2021
Ptt emekli kredi şartları nelerdir? Hangi şartlarda kredi sağlıyor?
Hangi meslekler yıpranma payı ile erken emekli olabilecek? 49 yaşında emekli olunabilecek
En uygun kredi veren bankalar listesi 20 Mart 2021 Cumartesi
TJK 20 Mart 2021 Cumartesi at yarışı sonuçları
Göztepe Sivasspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Göztepe Sivas youtube geniş özeti ve maçın golleri
Canlı izle Trabzonspor MKE Ankaragücü Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle TS Ankaragücü maçı Selçuk Sports Netspor izle
2021 Koronavirüs test ücreti devlette ve özelde ne kadar?
Gönül Dağı dizisi Asuman kimdir? Hazal Çağlar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.