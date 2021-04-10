İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...

Sen Çal Kapımı dizisinin Efe'si Ali Ersan Duru'nun hayat hikayesi!

Sen Çal Kapımı dizisinin Efe'si Ali Ersan Duru'nun hayat hikayesi! haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 10 Nisan 2021 Cumartesi tarihli haberimizde, haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

10 Nisan 2021 Cumartesi 19:15
Sen Çal Kapımı dizisinin Efe'si Ali Ersan Duru'nun hayat hikayesi!
Takip Et:

Fox TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde yeni bir isim kadroya katıldı. Diziye Efe Akman karakteriyle dahil olan oyuncu Ali Ersan Duru izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler yakışıklı oyuncunun hayatını araştırmaya başladı.

19 Eylül 1984 yılında Ankara’da dünyaya gelen oyuncu 190 cm’lik uzun boyuyla dikkat çeken oyuncu dizide Efe Akman karakterine hayat verecek. Yakışıklı oyuncu Duru, Osmangazi Üniversitesi Maliye bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Yakışıklı oyuncu dizide mimar Efe Akman karakterine hayat verirken, dizide Eda’ya yaklaşmaya çalışacaktır. Efe Akman’ın Eda’ya olan ilgisi Serkan’ı sinirlendirecektir.

Efe Akman karakterini canlandıran oyuncu Ali Ersan Duru, daha önce Bugünün Saraylısı, Aşk Zamanı, Şahane Damat dizilerinde yer almıştı. Yakışıklı oyuncunun yer aldığı diğer yapımlar ise şu şekilde;

  • Bugünün Saraylısı (Fatih Soysal)
  • Aşk Zamanı (Fikret)
  • Şahane Damat (Mehmet)
  • Kalbimin Sultanı (2. Mahmud)
  • Diriliş Ertuğrul (Beybolat Bey)
  • Sen Anlat Karadeniz (Ferhat Kılıç)

Sen Çal Kapımı Efe Akman Kimdir?

Ali Ersan Duru’nun canlandırdığı mimar Efe Akman, işinde başarılı biri olarak öne çıkarken, Serkan Bolat’ın rakibi olarak şirkete ortak olacak. Dizinin geçen bölümünde Eda İtalya’ya gitmek istemiş ancak Serkan engel olarak Eda’ya aşkını itiraf etmişti. Eda ise uzun süredir Serkan’da beklediği bu itirafı duyduktan sonra gitmekten vazgeçmişti.




Son Güncelleme: 10.04.2021 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziSen çal Kapımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix 50m2 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 50m2'nin 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Netflix 50m2 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 50m2'nin 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Show TV yeni programı Sevcan'la Lezzet Yolunda Sunucusu kim, ne zaman başlıyor?
Show TV yeni programı Sevcan'la Lezzet Yolunda Sunucusu kim, ne zaman başlıyor?
Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
Camdaki Kız 2. yeni bölüm fragmanı
Camdaki Kız 2. yeni bölüm fragmanı
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Alişan neden yok, programdan ayrıldı mı?
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Alişan neden yok, programdan ayrıldı mı?
Doya Doya Moda Seray Sever neden yok, programdan ayrıldı mı?
Doya Doya Moda Seray Sever neden yok, programdan ayrıldı mı?

Popüler Haberler

Kardeşlerim dizisine katılan Seda Kırımlıoğlu kimdir? Meral karakteri kimdir?
Gönül Dağı Dilek kimdir? Gülsim Ali İlhan Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Sen Çal Kapımı dizisinin Efe'si Ali Ersan Duru'nun hayat hikayesi!
Kuzey Yıldızı Bahar kimdir? Gerçek adı ne? Melis Sabah oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisi Keriman karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Çiğdem Aygün kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Asuman kimdir? Hazal Çağlar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sen Çal Kapımı yaz dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Sen Çal Kapımı final yapar mı?
Rüyada babasının öldüğünü görmek ne demektir? Rüyada babasının öldüğünü görmenin tabiri ve anlamı
Asgari geçim indirimi neye göre değişir? 2021 Agi hangi şartlarda alınır?
Malta asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Cep Herkülü TV'de ilk kez TRT1 ekranlarında
Hamamlar açıldı mı, giriş nasıl olacak? Hamamlar hangi saatlerde açık olacak?
Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Merve Üçer yer aldığı dizi ve film yapımları
Menajerimi Ara Star TV yeni bölüm izle 21 Mart 2021 Pazar son bölüm, Menajerimi Ara 30. bölüm canlı izle
Doya Doya Moda yeni jüri üyesi kimdir?
İkea mağazaları açılış kapanış saatleri 2021
Defne ile Son Gece oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Kuveyt Türk Faizsiz kredi kampanyası detayları ve başvuru şartları 10 Nisan 2021 Cumartesi
Emanet dizisi Kiraz karakterini kim canlandırıyor? Gülderen Güler kimdir?
Rüyada et görmek görmek neye işaret eder? Rüyada et görmenin anlamları ve yorumları
Kolay krediler nerelerden alınabilir? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.