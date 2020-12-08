Sen Çal Kapımı dizisine yeni bir isim dahil oldu! İlayda Çevik Sen Çal Kapımı dizisi kadrosuna katıldı

Fox TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisine yeni bir oyuncu daha dahil oluyor. Başrollerinde Kerem Bursin ve Hande Erçel’in bulunduğu dizinin oyuncu kadrosuna İlayda Çevik katılıyor.

İlayda Çevik Kimdir?

22 Aralık 1994 yılında Balıkesir’de dünyaya delen İlayda Çevik çocukluğundan beri oyunculuk ile ilgilenmektedir. Daha küçükken Burhaniye Belediyesi’nde tiyatroda rol alan Çevik, güzel sanatlar lisesinde lise öğrenimini görmüş ve Müjgat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Çevik, Duru Tiyatrosu’nda da öğrenim görmüştür.

İlayda Çevik’in Rol Aldığı Yapımlar