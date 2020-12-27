Sen Çal Kapımı dizisine Mert Öcal konuk oldu!

Fox TV kanalında seyircilerle buluşan Sen Çal Kapımı severek izleniyor. Dizi, cumartesi akşamları ekrana geliyor. MF Yapım tarafından hazırlanan dizide Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter, Bige Önal, Melisa Döngel ve Elçin Afacan yer almaktadır.

Diziye Survivor yarışmasında yıldızı parlayan Mert Öcal, Dubaili Prens Seymen olarak dahil oldu.