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Sen Çal Kapımı dizisine Mert Öcal konuk oldu!

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, seyircileri şaşırtmaya devam ediyor. Diziye bu hafta Survivor yarışması ile yıldızı parlayan Mert Öcal dahil olacak. Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin' in yer aldığı dizi severek izleniyor. Cumartesi akşamları yayınlanan dizide bu hafta neler olacağı merak edilmiştir.

27 Aralık 2020 Pazar 17:47
Sen Çal Kapımı dizisine Mert Öcal konuk oldu!
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Fox TV kanalında seyircilerle buluşan Sen Çal Kapımı severek izleniyor. Dizi, cumartesi akşamları ekrana geliyor.  MF Yapım tarafından hazırlanan dizide Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter, Bige Önal, Melisa Döngel ve Elçin Afacan yer almaktadır.

Diziye Survivor yarışmasında yıldızı parlayan Mert Öcal, Dubaili Prens Seymen olarak dahil oldu.



Son Güncelleme: 27.12.2020 17:47
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Anahtar Kelimeler:
Sen çal KapımıMert Öcal
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