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Sen Çal Kapımı dizisinden sevenlerini üzecek haber geldi ££

Fox Tv’de ekranlara gelen başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bursin’in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinin sonuna gelindi. Sürekli final olması beklenen dizinin artık çekimlerinin olmayacağı ve final yapacağı açıklanıldı. Dizinin sevenleri ise bitecek olmasına tepki gösterdi.

30 Aralık 2021 Perşembe 21:08
Sen Çal Kapımı dizisinden sevenlerini üzecek haber geldi ££
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Fox Tv’de yayınlanan ve çok sevilen Sen Çal Kapımı dizisi final yapıyor. Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bursin’in paylaştığı dizinin final sahneleri çekiliyor. Sürekli olarak final olacağıyla gündeme gelen bir ara yayından kalkıp tekrar geri dönen dizinin bu defa kesin olarak final yapacağı öğrenildi. Sevenlerinin ısrarlı paylaşımları sebebiyle geri dönen dizi reyting yapamadığı için diziyi bitirme kararı alındı.

 

Dizinin Final Sahnesi Tamamlandı

Sette dizinin final bölümü senaryosunun dağıtıldığı ve hatta çekildiği söyleniyor. Artık yeni bölümlerinin çekilmeyecek olması sevenlerini derinden üzdü. Dizinin ne zaman final yapacağını dahi paylaştılar.

Final Tarihi Ne Zaman

Sen Çal Kapımı Dizisi finali Eylül ayında sevenleri ile buluşacak. Her ne kadar sevenleri sezon finali olmasını beklesede dizi artık bir daha dönmemek üzere final yapacak. Dizinin tekrar ekranlara dönme gibi bi ihtimalinin olmadığı öğrenildi


Son Güncelleme: 30.12.2021 21:08
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SençalkapımıFOXTV
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