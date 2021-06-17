Sen Çal Kapımı dizisindeki öpüşme sahnesi gündem oldu

FOX TV’nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı iki hafta önce yaz sezonunu açarak ekranlara geri dönmüştü. Kısa bir sezon finali veren dizinin başrol oyuncuları Kerem Bürsin ve Hande Erçel kendilerini Maldivler’e atmıştı ve dönüşte de aşk yaşadıklarını kabul etmişlerdi.

Sosyal medyada sık sık beraber paylaşım yapan çift aşklarını büyük hızla yaşamaya devam ediyor.

Ünlü çift başrollerini paylaştıkları Sen Çal Kapımı dizisinin son bölümündeki romantik sahneleri ile medya gündemine bomba gibi düştü.

Dizinin bir sahnesinde bir tartışma efsanesinde birden öpüşen çift izleyenleri şok etmişti. Bu sahneler dizinin fanlarından oldukça beğeni topladı.