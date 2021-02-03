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Sen Çal Kapımı dizisinde Suzi karakterini Nihan Şahenk canlandırıyor

3 Şubat 2021 tarihli Sen Çal Kapımı dizisinde Suzi karakterini Nihan Şahenk canlandırıyor haberine dair güncel gelişmeleri merak ediyorsanız, siz de hemen şimdi Şubat 3 Çarşamba günü yayınladığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 20:24
Sen Çal Kapımı dizisinde Suzi karakterini Nihan Şahenk canlandırıyor
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Fox Tv’nin sevilen, ilgiyle takip edilen dizisi Sen Çal Kapımı, cumartesi günleri ekranlara gelmeye devam ediyor. Akşam saat 20.00’de başlayan dizi, tüm hızıyla devam ediyor. Başrollerinde Kerem Bürsin’in ve Hande Erçel’in oynadığı dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez var.

 

Temmuz ayında başlayan ve tüm hızıyla devam eden dizi, ilgiyle takip ediliyor. Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yanı sıra dizide, Melisa Döngel, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Anıl İlter, Evrim Doğan, Neslihan Yeldan, Bilge Önal gibi isimler yer alıyor. Bunun yanı sıra diziye yeni isimler de katılmaya devam ediyor. Diziye son olarak Suzi karakterini oynayacak Nihan Şahenk katıldı. Suzi karakteri henüz ekranlara gelmedi, karakter ilerleyen bölümlerde ekranlara gelecek. Peki, Suzi karakterini oynayan Nihan Şahenk kimdir?

 

19 Eylül 1989’da Bursa’da dünyaya gelen, Nihan Şahenk lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde aldı. İstanbul Üniversite’nde, Antropoloji bölümünü okuyan Nihan Şahenk, daha sonra oyunculukla ilgili eğitim aldı. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde diksiyon ve oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu, bu eğitiminin ardından oyunculuk yapmaya başladı. 2018 senesinde Ali Rıza Şahenk ile evlendi.

 

Babam Sınıfta Kaldı, Boynu Bükükler, Hom Ofis, Yılanların Öcü, Mucize Doktor gibi dizilerde yer alan oyuncu, son olarak Sen Çal Kapımı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

 

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla diziye dahil olduğu duyuran Nihan Şahenk, ‘Suzi çok sevdim seni’ açıklamasıyla bir fotoğraf paylaştı.



Son Güncelleme: 03.02.2021 20:24
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Anahtar Kelimeler:
Hande ErçelKerem BürsinNihan şahenkFox TvSen çal Kapımı
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