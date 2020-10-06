İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu haberini duyunca sevinç gözyaşı döktü
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu...
Son dakika transfer iddiası! Trabzonspor, Zlatko Junuzovic transferini bitirmeye hazırlanıyor
Son dakika transfer iddiası! Trabzonspor,...
İzmir'de iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
İzmir'de iki grup arasında çıkan...
Taksi durağının önünde bulunan 2000 senelik lahit müzeye götürüldü
Taksi durağının önünde bulunan 2000...

Sen Çal Kapımı dizisinde Efe karakterini Ali Ersan Duru canlandıracak

Fox TV ekranlarının yaz dönemi dizisi Sen Çal Kapımı yeni bir ismi kadrosuna kattı. Sevilen diziye Efe Akman karakteri dahil oldu. İzleyiciler Sen Çal Kapımı dizisi Efe kim, gerçek adı ne sorusunu araştırmaya başladı.

06 Ekim 2020 Salı 03:00
Sen Çal Kapımı dizisinde Efe karakterini Ali Ersan Duru canlandıracak
Takip Et:

Fox TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde yeni bir isim kadroya katıldı. Diziye Efe Akman karakteriyle dahil olan oyuncu Ali Ersan Duru izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler yakışıklı oyuncunun hayatını araştırmaya başladı.


19 Eylül 1984 yılında Ankara’da dünyaya gelen oyuncu 190 cm’lik uzun boyuyla dikkat çeken oyuncu dizide Efe Akman karakterine hayat verecek. Yakışıklı oyuncu Duru, Osmangazi Üniversitesi Maliye bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Yakışıklı oyuncu dizide mimar Efe Akman karakterine hayat verirken, dizide Eda’ya yaklaşmaya çalışacaktır. Efe Akman’ın Eda’ya olan ilgisi Serkan’ı sinirlendirecektir.

Efe Akman karakterini canlandıran oyuncu Ali Ersan Duru, daha önce Bugünün Saraylısı, Aşk Zamanı, Şahane Damat dizilerinde yer almıştı. Yakışıklı oyuncunun yer aldığı diğer yapımlar ise şu şekilde;

  • Bugünün Saraylısı (Fatih Soysal)
  • Aşk Zamanı (Fikret)
  • Şahane Damat (Mehmet)
  • Kalbimin Sultanı (2. Mahmud)
  • Diriliş Ertuğrul (Beybolat Bey)
  • Sen Anlat Karadeniz (Ferhat Kılıç)

Sen Çal Kapımı Efe Akman Kimdir?

Ali Ersan Duru’nun canlandırdığı mimar Efe Akman, işinde başarılı biri olarak öne çıkarken, Serkan Bolat’ın rakibi olarak şirkete ortak olacak. Dizinin geçen bölümünde Eda İtalya’ya gitmek istemiş ancak Serkan engel olarak Eda’ya aşkını itiraf etmişti. Eda ise uzun süredir Serkan’da beklediği bu itirafı duyduktan sonra gitmekten vazgeçmişti.



Son Güncelleme: 06.10.2020 03:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sen çal KapımıDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
57. Altın Portakal Film Festivali’nin ilk filmi seyirciyle buluştu!
57. Altın Portakal Film Festivali’nin ilk filmi seyirciyle buluştu!
Masterchef’te Duygu yarışmaya kendi isteğiyle veda etti!
Masterchef’te Duygu yarışmaya kendi isteğiyle veda etti!
Fox TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma’da şok ayrılık!
Fox TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma’da şok ayrılık!
Selin Şekerci Çatı Katı Aşk dizisine dahil oluyor!
Selin Şekerci Çatı Katı Aşk dizisine dahil oluyor!
MasterChef'te yer alan Sedat Yaman kimdir? Pasta Şefi Sedat Yaman'ın meslek hayatı
MasterChef'te yer alan Sedat Yaman kimdir? Pasta Şefi Sedat Yaman'ın meslek hayatı
Selin Şekerci Çatı Katı Aşk dizisine katıldı
Selin Şekerci Çatı Katı Aşk dizisine katıldı

Popüler Haberler

Sen Çal Kapımı dizisinde Efe karakterini Ali Ersan Duru canlandıracak
Online emlak vergisi nasıl ödenir? 2020 E-devlet emlak vergisi sorgulama ve ödeme detayları
10.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 6 Ekim 2020 Salı Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Engelli sağlık kurulu raporu yenileme başvuru nasıl yapılır? 2020 Engelli sağlık kurulu raporu yenileme işlemi ücretli midir?
2020 Devlet sosyal yardımları nelerdir? Sosyal yardımlar kimleri kapsar, kimler faydalanabilir?
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınavında hangi konular yer alıyor?
Hangi aile hekimine bağlıyım sorgulama işlemleri
Özel hastanelerin fizik tedavi seans ücretleri belli oldu!
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin kimdir? Kayhan Özekin kaç yaşında ve nereli?
Vergi levhası nasıl çıkarılır? 2020 vergi levhası ne kadar sürede çıkar?
2020 Bekçi alımları ne zaman yapılacak? Bekçi alımlarına korona virüs engeli
Güvenlik Görevlisi ve Büro Personeli için alımlar başladı! Personel alımı için başvuru şartları neler?
2020 yılı en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Güncel memur emeklisi maaşları ortaya çıktı
2019 Yılı Sözleşmeli Er Alımları Ne Zaman Yapılacak? Sözleşmeli Er Alım Başvuru Şartları Ve Tarihleri!
2019 Bekçi Alımı Sınavı Ne Zaman Yapılacak? 2019 Bekçi Alımı Yazılı Sınavları Tarihi ve Bekçi Alımında Son Durum
2020 Özel Güvenlik Kimlik kartı sorgulama yöntemleri ve sorgulama işlemleri
Fox TV'nin yeni dizisi Kefaret'in oyuncuları belli oluyor!
Bankaların güncel kredi faiz oranları 6 Ekim 2020 Salı
2020 SGK hasta rapor parası alma şartları nelerdir? Kimler rapor parası alma hakkına sahiptir?
Sen Çal Kapımı adlı yapıma yeni katılacak karakter Efe Akman kimdir? Ali Ersan Duru
Türk Telekom 650 personel alımı yapacak! 2020 Türk Telekom 650 personel alım kadroları ve şartları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.