Sen Çal Kapımı dizisinde bir ayrılık daha yaşandı! bakın hangi isim diziye veda etti!

Fox TV’nin sevilen dizilerinden bir tanesi olan Sen Çal Kapımı, final bölümünü yayınlamadan önce dizide yer alan önemli bir oyuncunun diziden ayrıldığı haberini duyurdu. Artık adım adım final bölümüne doğru yaklaşılan ve son bölümlerinin çekimleri yapılan Sen Çal Kapımı dizisinde böyle bir ayrılık yaşanması ise izleyicide hayal kırıklığına neden oldu. Çünkü ayrılan o isimin dizide daha da fazla yer alması gerektiği beklentisi vardı. Yine de yapılan her yoruma ve düşünceye karşın yaşanan son gelişmelere de baktığımız zaman birçok kişi de o isimin dizide aslında tam da vaktinde bir ayrılık kararı aldığının düşüncesi içerisindeler. Sen Çal Kapımı dizisine veda eden o isim kim?

Sen Çal Kapımı dizisinden ayrılan o isim kim?

Fox TV ekranlarında yer alan ve herkes tarafından da büyük bir beğeni ile izlenmekte olan Sen Çal Kapımı dizisinden veda ettiği öğrenilen oyuncu isimin Ayşe Akın olduğu bilgisi verildi. Dizide otel müdürü olarak görev yapan oyuncu, dizi ile olan bağını ise biraz erken koparmış oldu. Güzel oyuncu Ayşe Akın, Sen Çal Kapımı dizisine 2. Sezon ile birlikte giriş yapmıştı ve yalnızca birkaç bölümde yer alarak diziye erkenden veda etmiş oldu. Şimdiler de ise Ayşe Akın ‘ın yerine diziye hangi oyuncunun geleceği ise merak konusu oldu.

Dizide Deniz karakterini canlandırıyordu

Fox TV ekranlarının başarılı yapımı olan Se Çal Kapımı dizisinde Deniz karakteri ile karşımıza çıkan güzel oyuncu Ayşe Akın diziden ayrıldı ve şimdi de yer alacağı yeni projelerinin neler olduğu ise merak edilmeye başlandı. Oyunculuk alanında son derece başarılı olan oyuncu henüz daha genç olduğu için yeni projeleri içinde hazırlıklarını son sürat devam ettiriyor. Önümüzdeki günlerde ise güzel oyuncunun yer alacağı yeni yapım ile ilgili bilgi verilmiş olacaktır.

Sen Çal Kapımı sona yaklaşıyor!

Fox TV de ekranlara gelen sevilen dizi Sen Çal Kapımı, 52. Bölümünün ekranlara gelmesi ile birlikte artık seyircilere ve dizi serüvenine veda edecek. Henüz yayınlanan 46. Bölümünü geride bırakan dizinin Eylül ayı itibari ile final bölümünün yayınlanması ve yayın hayatının ise sonlanacağı duyuruldu. Dizi ile ilgili yaşanan en son gelişmeler ise sitemizde yer alacak ve sitemize üye olarak da gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.