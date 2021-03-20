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Sen Çal Kapımı dizisinde Balca karakterini İlayda Çevik canlandırıyor

Gündemde ilgi odağı haline gelen 20 Mart 2021 tarihli Sen Çal Kapımı dizisinde Balca karakterini İlayda Çevik canlandırıyor haberi yeni ayrıntılarla basında yer almaya devam ediyor. Hemen şimdi 20-03-2021 tarihli haberimizi okuyarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

20 Mart 2021 Cumartesi 19:39
Sen Çal Kapımı dizisinde Balca karakterini İlayda Çevik canlandırıyor
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Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Dizinin yayın gününün değişmesinden sonra izlenme sayısı artarak final yapma korkusunu taşımadan yoluna devam etmektedir.

Dizi hikayesini güçlendirmek adına yeni isimleri dahil etmeye devam ediyor. Son olarak Sen Çal Kapımı dizisine Balca karakteriyle İlayda çevik dahil oldu. Dizinin oyuncu kadrosuna başka yeni isimlerinde dahil edileceği düşünülüyor.

Sen Çal Kapımı Balca Kimdir?

Balca karakteri Serkan ve Eda’nın yanlarında yer alacaktır. Oldukça güzel ve çekici birisidir. Balca Serkan’ın dikkatini çekip çekemeyeceği merakla beklenmektedir.

Sen Çal Kapımı Balca’nın Amacı ne?

Balca, Serkan’a âşık olacaktır. Balca’nın amacı Eda ile Serkan’ı ayırarak Serkan’la birlikte olmaktır.

İlayda Çevik Kimdir?

Sen Anlat Karadeniz dizisinde berrak rolüyle ve daha sonra Gel Dese Aşk dizisinde tanınan İlayda Çevik, 2021 yılına Sen Çal Kapımı dizisi ile girecek. İlayda Çevik 22 Aralık 1994 tarihinde Balıkesir’de dünyaya gelmiştir. İlayda Çevik, Burhaniye Belediye Tiyatrosu'nda çocuk oyuncu olarak oyunculuğa başladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro dersi aldı. Yeditepe Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi alan İlayda Çevik, Karagül dizisiyle ilk kez dizi deneyimini kazanmıştır. Daha sonra İsimsizler dizisinde Yıldız rolünü canlandıran İlayda Çevik, 2015 yapımı Kızım filmiyle de ilk sinema deneyimini kazanmıştır.

İlayda Çevik’in Sevgilisi Kim?

İlayda Çevik kendisi gibi oyuncu olan Alican Albayrak ile birliktedir.

İlayda Çevik Boyu ve Kilosu

İlayda Çevik 1.72 boyundadır ve 55 kgdır.



Son Güncelleme: 20.03.2021 19:39
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Anahtar Kelimeler:
Sen çal KapımıDiziFox Tv
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