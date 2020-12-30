İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!
Son Dakika
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

Sen Çal Kapımı dizisi Suzi kimdir? Nihan Şahenk kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri Sen Çal Kapımı dizisi Suzi kimdir? Nihan Şahenk kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 30 Aralık 2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

30 Aralık 2020 Çarşamba 20:21
Sen Çal Kapımı dizisi Suzi kimdir? Nihan Şahenk kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Takip Et:

Fox Tv’nin sevilen, ilgiyle takip edilen dizisi Sen Çal Kapımı, cumartesi günleri ekranlara gelmeye devam ediyor. Akşam saat 20.00’de başlayan dizi, tüm hızıyla devam ediyor. Başrollerinde Kerem Bürsin’in ve Hande Erçel’in oynadığı dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez var.

 

Temmuz ayında başlayan ve tüm hızıyla devam eden dizi, ilgiyle takip ediliyor. Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yanı sıra dizide, Melisa Döngel, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Anıl İlter, Evrim Doğan, Neslihan Yeldan, Bilge Önal gibi isimler yer alıyor. Bunun yanı sıra diziye yeni isimler de katılmaya devam ediyor. Diziye son olarak Suzi karakterini oynayacak Nihan Şahenk katıldı. Suzi karakteri henüz ekranlara gelmedi, karakter ilerleyen bölümlerde ekranlara gelecek. Peki, Suzi karakterini oynayan Nihan Şahenk kimdir?

 

19 Eylül 1989’da Bursa’da dünyaya gelen, Nihan Şahenk lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde aldı. İstanbul Üniversite’nde, Antropoloji bölümünü okuyan Nihan Şahenk, daha sonra oyunculukla ilgili eğitim aldı. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde diksiyon ve oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu, bu eğitiminin ardından oyunculuk yapmaya başladı. 2018 senesinde Ali Rıza Şahenk ile evlendi.

 

Babam Sınıfta Kaldı, Boynu Bükükler, Hom Ofis, Yılanların Öcü, Mucize Doktor gibi dizilerde yer alan oyuncu, son olarak Sen Çal Kapımı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

 

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla diziye dahil olduğu duyuran Nihan Şahenk, ‘Suzi çok sevdim seni’ açıklamasıyla bir fotoğraf paylaştı.



Son Güncelleme: 30.12.2020 20:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hande ErçelKerem BürsinNihan şahenkFox TvSen çal Kapımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?

Popüler Haberler

Sen Çal Kapımı dizisi Suzi kimdir? Nihan Şahenk kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
SGK V2 nedir? SGK e bildirge V2 sistemini kullanıma açtı
O Adam Oldun Mu başvuru formu, başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
Kuruluş Osman dizisi Bala Hatun karakteri kimdir? Özge Törer kimdir, nereli, kaç yaşında?
Emekli 2021 Ocak ayı zam beklenti oranları hesaplandı! En düşük emekli aylığı 1900 TL olacak
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sadakatsiz dizisi Demir karakteri kimdir? Doğan Can Sarıkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sadakatsiz dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri
Sadakatsiz dizisindeki Fırat karakteri kimdir?
Sadakatsiz Cavidan karakterini kim canlandırıyor? Meltem Baytok kimdir?
Netflix Freud dizisi yayınlandı! Sigmund Freud kimdir? Freud dizisi konusu
İsmail YK yeni şarkısı çikolatam'ın şarkı sözleri ve youtube klibi izle
Sosyal Yardım başvuru sorgulama nasıl yapılır? Adıma 1000 TL yardım çıktı mı?
Dornaz Alfa nedir? Dornaz Alfa ilacı korona virüs tedavisinde mi kullanılacak, ne için kullanılıyordu?
TOKİ Osmaniye Toprakkale kura çekilişi sonuçları belli oldu! Kura çekilişi sonucu hak kazananlar isim listesi
Zümrüdüanka dizisi Canan (Ebru Ünlü) kimdir?
Zümrüdüanka dizisi Nezaket kimdir? Simge Selçuk yaşı ve oynadığı diziler
Zümrüdüanka dizisi Niyazi Çavuş kimdir? Korkmaz Arslan nerelidir?
Zümrüdüanka dizisi Menekşe kimdir? Doğa Zeynep Doğuşlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kuruluş Osman Savcı öldü mü? Osman Gazi Savcı’yı mı amcası Dündar’ı mı öldürdü, diziden kim ayrıldı??
Kefaret Nil kimdir? Ege Kökenli kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.