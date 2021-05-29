İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Sen Çal Kapımı dizisi Suzi karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Nihan Şahenk kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Sen Çal Kapımı dizisi Suzi karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Nihan Şahenk kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü basına aktarılmaya devam ediyor. Sen Çal Kapımı dizisi Suzi karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Nihan Şahenk kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi güncel ayrıntılarını Mayıs 29 Cumartesi günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 20:21
Sen Çal Kapımı dizisi Suzi karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Nihan Şahenk kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Fox Tv’nin sevilen, ilgiyle takip edilen dizisi Sen Çal Kapımı, cumartesi günleri ekranlara gelmeye devam ediyor. Akşam saat 20.00’de başlayan dizi, tüm hızıyla devam ediyor. Başrollerinde Kerem Bürsin’in ve Hande Erçel’in oynadığı dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez var.

 

Temmuz ayında başlayan ve tüm hızıyla devam eden dizi, ilgiyle takip ediliyor. Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yanı sıra dizide, Melisa Döngel, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Anıl İlter, Evrim Doğan, Neslihan Yeldan, Bilge Önal gibi isimler yer alıyor. Bunun yanı sıra diziye yeni isimler de katılmaya devam ediyor. Diziye son olarak Suzi karakterini oynayacak Nihan Şahenk katıldı. Suzi karakteri henüz ekranlara gelmedi, karakter ilerleyen bölümlerde ekranlara gelecek. Peki, Suzi karakterini oynayan Nihan Şahenk kimdir?

 

19 Eylül 1989’da Bursa’da dünyaya gelen, Nihan Şahenk lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde aldı. İstanbul Üniversite’nde, Antropoloji bölümünü okuyan Nihan Şahenk, daha sonra oyunculukla ilgili eğitim aldı. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde diksiyon ve oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu, bu eğitiminin ardından oyunculuk yapmaya başladı. 2018 senesinde Ali Rıza Şahenk ile evlendi.

 

Babam Sınıfta Kaldı, Boynu Bükükler, Hom Ofis, Yılanların Öcü, Mucize Doktor gibi dizilerde yer alan oyuncu, son olarak Sen Çal Kapımı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

 

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla diziye dahil olduğu duyuran Nihan Şahenk, ‘Suzi çok sevdim seni’ açıklamasıyla bir fotoğraf paylaştı.


Son Güncelleme: 29.05.2021 20:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hande ErçelKerem BürsinNihan şahenkFox TvSen çal Kapımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılık açıklaması geldi
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılık açıklaması geldi
Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak?
Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak?
Sensiz Olmaz 9.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Sensiz Olmaz 9.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Sensiz Olmaz 8. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Sensiz Olmaz 8. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?
Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?

Popüler Haberler

Bugün hangi maçlar var, 29 Mayıs 2021 Cumartesi kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Sen Çal Kapımı dizisi Suzi karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Nihan Şahenk kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Gönül Dağı dizisi Hemşire Elif kimdir? Zümre Meğreli yer aldığı dizi ve film yapımları
Gönül Dağı dizisi Yaşar kimdir? Faruk Karagül kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kardeşlerim dizisi Emel kimdir? Aylin Akpınar'ın yer aldığı diziler
Gönül Dağı dizisinin Zeynep'i Güliz Aybay'ın hayat hikayesi!
İmparator İbrahim Tatlıses'e ne oldu, ne zaman ve neden vuruldu?
Sen Çal Kapımı dizisi Prens Seymen kimdir? Gerçek adı ne? Mert Öcal oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisi Selami karakterini kim canlandırıyor? Eser Eyüboğlu kimdir?
Kuruluş Osman dizisi Aydoğdu (Fatih Ayhan) kimdir?
Kuruluş Osman dizisi Abdurrahman Alp karakterini kim canlandırıyor? Celal Al biyografisi ve rol aldığı yapımlar
TV8 Survivor 103. bölüm canlı izle! 26 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
Sol Yanım dizisi Mert Tekin kimdir? Anıl Tetik kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 25 Mayıs 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Menajerimi Ara dizisi Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl
Gönül Dağı dizisi Taner karakterini kim canlandırıyor? Berk Atan kimdir?
Gönül Dağı dizisi Fikret karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ruhi Sarı kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Ege Aydan nerelidir?
Mendirman Celaleddin oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya doğum tarihi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.