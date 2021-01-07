Sen Çal Kapımı dizisi Semihanın koruması kimdir?

Sen Çal Kapımı Dizisi Semiha Karakterinin Koruması Kimdir?

Sen Çal Kapımı izleyicileri dizideki Eda karakterinin babaannesi olan Semiha’nın korumasının kim olduğunu ve kariyerini merakla araştırıyor.

Herkes tarafından merakla izlenilen Sen Çal Kapımı dizisi bütün heyecanıyla ile devam etmesinin yanında diziye yeni dahil olan Eda’nın babaannesi Semiha hanımın koruması dizinin hayranları tarafından merakla araştırılıyor.

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Semiha hanım oğlunun intikamını almak için Serkan Bolat ile uğraşmaya devam ederken kötü emelleri için en yakın adamını kullanmaktadır