Sen Çal Kapımı dizisi Kaan kimdir? İsmail Ege Şaşmaz'ın hayatı!

Televizyon dünyasında birçok dizide boy gösteren İsmail Ege Şaşmaz, son olarak Sen Çal Kapımı adlı dizinin kadrosuna dahil oldu. Bir süredir ekranlarda olmayan yakışıklı oyuncu yeni dizi ile ekranlara tekrar döndü.
İsmail Ege Şaşmaz kimdir?
Manisa'da çocuk yaşlarda tiyatro ile tanışan başarılı oyuncu, oyunculuğu çocuk yaşlarda severek yapmaya başlamıştır. Geçen yılların ardından televizyon dünyasına da adım atan oyuncu rol aldığı yapımlar ile izleyicinin gönlünde taht kurmayı başarmıştır.
İsmail Ege Şaşmaz’ın rol aldığı diziler ve filmler:
- 2013 – Güneşi Beklerken (Barış) (TV Dizisi)
- 2015 – Günebakan (Rüzgar) (TV Dizisi)
- 2015 – Serçe Sarayı (Tolga) (TV Dizisi)
- 2016 – Aşk Yalanı Sever (Serdar) (TV Dizisi)
- 2016 – Aşk Laftan Anlamaz (İbrahim) (TV Dizisi)
- 2017 – Lise De4vriyesi (Fırat) (TV Dizisi)
- 2018 – Mehmetçik Kut'ül Amare (Mehmet) (TV Dizisi)
- 2020 – Sen Çal Kapımı (Kaan) (TV Dizisi)
Son Güncelleme: 23.12.2020 19:15