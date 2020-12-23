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Sen Çal Kapımı dizisi Kaan kimdir? İsmail Ege Şaşmaz'ın hayatı!

Aralık 23 2020 günü haberlerimiz arasında yer alan Sen Çal Kapımı dizisi Kaan kimdir? İsmail Ege Şaşmaz'ın hayatı! ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Sen Çal Kapımı dizisi Kaan kimdir? İsmail Ege Şaşmaz'ın hayatı! konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 23 Aralık 2020 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

23 Aralık 2020 Çarşamba 19:15
Sen Çal Kapımı dizisi Kaan kimdir? İsmail Ege Şaşmaz'ın hayatı!
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Televizyon dünyasında birçok dizide boy gösteren İsmail Ege Şaşmaz, son olarak Sen Çal Kapımı adlı dizinin kadrosuna dahil oldu. Bir süredir ekranlarda olmayan yakışıklı oyuncu yeni dizi ile ekranlara tekrar döndü.

İsmail Ege Şaşmaz kimdir?

1993 yılında Manisa’da doğan İsmail Ege Şaşmaz, Manisa’da Belediye Konservatuarı’nda oyunculuk eğitimi almıştır. Tiyatro oyunculuğu ile oyunculuk hayatına başlayan Şaşmaz, televizyona ilk olarak 2013 yılında Güneş Beklerken dizisi ile çıkmıştır. Güneşi Beklerken dizisi ile adını duyuran Şaşmaz, sonrasında birçok projede boy göstererek izleyicilerin beğenisini topladı. Son olarak Sen Çal Kapımı adlı dizinin kadrosuna dahil olan Şaşmaz, dizide Kaan karakterine hayat vermektedir.

Manisa'da çocuk yaşlarda tiyatro ile tanışan başarılı oyuncu, oyunculuğu çocuk yaşlarda severek yapmaya başlamıştır. Geçen yılların ardından televizyon dünyasına da adım atan oyuncu rol aldığı yapımlar ile izleyicinin gönlünde taht kurmayı başarmıştır.

İsmail Ege Şaşmaz’ın rol aldığı diziler ve filmler:

  • 2013 – Güneşi Beklerken (Barış) (TV Dizisi)
  • 2015 – Günebakan (Rüzgar) (TV Dizisi)
  • 2015 – Serçe Sarayı (Tolga) (TV Dizisi)
  • 2016 – Aşk Yalanı Sever (Serdar) (TV Dizisi)
  • 2016 – Aşk Laftan Anlamaz (İbrahim) (TV Dizisi)
  • 2017 – Lise De4vriyesi (Fırat) (TV Dizisi)
  • 2018 – Mehmetçik Kut'ül Amare (Mehmet) (TV Dizisi)
  • 2020 – Sen Çal Kapımı (Kaan) (TV Dizisi)


Son Güncelleme: 23.12.2020 19:15
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İsmail Ege ŞaşmazSen çal Kapımı
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