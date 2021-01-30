Sen Çal Kapımı dizisi devam edecek mi? Sen Çal Kapımı 2. sezon devam eder mi?

FOX TV ekranlarında cumartesi günleri yayın hayatına devam eden Sen Çal Kapımı dizisinin yeni sezonda yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Büyük bir merakla Sen Çal Kapımı dizisi hayranları yeni sezonda yer alıp almayacağını araştırmaya başladı.

Sen Çal Kapımı 2. Sezon olacak mı?

İlk bölümüyle 8 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi 6-7 ay içerisinde geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Cumartesi geceleri seyirci büyük bir merak ve heyecanla diziyi izlemeye devam ederken, dizinin hayranları ikinci sezonda yer alıp almayacağını merak ediyor. Sen Çal Kapımı dizisi geniş bir izleyici kitlesine sahip olduğu için büyük ihtimalle ikinci sezonunda bizlerle buluşacak.

Sen Çal Kapımı Yeni Sezonda Olacak Mı?

Sen Çal Kapımı dizisi Fox TV ekranlarında yayın hayatına başladığından beri geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekti. Sen Çal Kapımı dizisinin hikayeleri ve temaları reyting sonuçlarında büyük başarı elde etti ve insanların beğenisini kazandı. Dizinin çok başarılı geçtiğini ve yeni sezonda izleyici ile buluşacağını düşünüyoruz ancak henüz resmi bir açıklama yok.

Sen Çal Kapımı Ne Zaman Final Yapacak?

Altan Dönmez'in yönetmenliğini üstlendiği Sen Çal Kapımı dizisi büyük bir başarı yakaladı. Dizinin final tarihi yok çünkü başarıyla cumartesi gecesinin vazgeçilmez dizilerinden biri haline geldi. Dizinin reytingleri önemli ölçüde düşerse, ancak bundan sonra dizinin son tarihi belirlenebilir. Ancak bahsettiğimiz gibi film dizileri ile ilgili kesin bir karar yok.

Sen Çal Kapımı Sezon Finali Ne Zaman?

MF Yapım'ın Sen Çal Kapımı dizisinin sezon bitiş tarihi net olarak açıklanmasa da Sen Çal Kapımı dizisi rakip dizilerde olduğu gibi Mayısıs ya da Haziran gibi sezon finaline gidecektir. Dizi, Eylül'den Ekim'e kadar yeni sezonu ile ekranlar karşısında olacak. Sen Çal Kapımı, 2021-2022 sezonunda izleyici ile buluşacak.