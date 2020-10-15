Sen Çal Kapımı dizisi bitecek mi, final yapacak mı?

Sen Çal Kapımı bitiyor mu?

ekranlarının yaz dönemine damga vuransi Sen Çal Kapımı reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizinin yaz döneminde yakaladığı başarı dizi sezonunun başlamasıyla birlikte azalmaya başladı. Yaz dönemi dizilerinin final yapmaya başlaması Sen Çal Kapımı dizisinin de final yapacağı iddialarını gündeme getirdi.

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in yer aldığı dizinin Ekim ayı içerisinde final yapması bekleniyor. Kış döneminin başlamasıyla yeni dizilerin yayın hayatına girmesi Sen Çal Kapımı dizisinin reytinglerdeki yerini sarstı. Bu nedenle dizi yüksek ihtimalle final yapacak.