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Sen Çal Kapımı dizisi bitecek mi, final yapacak mı?

Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisi yaz döneminin en başarılı dizilerinden biri oldu. Öte yandan taz dönemi dizilerinin final yapması Sen Çal Kapımı dizisi bitecek mi, final yapacak mı sorularını gündeme getirdi.

15 Ekim 2020 Perşembe 17:39
Sen Çal Kapımı dizisi bitecek mi, final yapacak mı?
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Fox TV ekranlarının yaz dönemine damga vuran dizisi Sen Çal Kapımı reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizinin yaz döneminde yakaladığı başarı dizi sezonunun başlamasıyla birlikte azalmaya başladı. Yaz dönemi dizilerinin final yapmaya başlaması Sen Çal Kapımı dizisinin de final yapacağı iddialarını gündeme getirdi.

Sen Çal Kapımı bitiyor mu?

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in yer aldığı dizinin Ekim ayı içerisinde final yapması bekleniyor. Kış döneminin başlamasıyla yeni dizilerin yayın hayatına girmesi Sen Çal Kapımı dizisinin reytinglerdeki yerini sarstı. Bu nedenle dizi yüksek ihtimalle final yapacak.



Son Güncelleme: 15.10.2020 17:39
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