İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...

Sen Çal Kapımı dizisi Balca kimdir? Gerçek adı ne? İlayda Çevik oynadığı diziler

Sıcak manşet olarak basında yer almaya başladığı andan beri dikkatleri üzerine toplayan Sen Çal Kapımı dizisi Balca kimdir? Gerçek adı ne? İlayda Çevik oynadığı diziler haberine dair en yeni detayları öğrenmek istiyorsanız 01.05.2021 tarihli haberimize mutlaka göz atın.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 19:39
Sen Çal Kapımı dizisi Balca kimdir? Gerçek adı ne? İlayda Çevik oynadığı diziler
Takip Et:

Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Dizinin yayın gününün değişmesinden sonra izlenme sayısı artarak final yapma korkusunu taşımadan yoluna devam etmektedir.

Dizi hikayesini güçlendirmek adına yeni isimleri dahil etmeye devam ediyor. Son olarak Sen Çal Kapımı dizisine Balca karakteriyle İlayda çevik dahil oldu. Dizinin oyuncu kadrosuna başka yeni isimlerinde dahil edileceği düşünülüyor.

Sen Çal Kapımı Balca Kimdir?

Balca karakteri Serkan ve Eda’nın yanlarında yer alacaktır. Oldukça güzel ve çekici birisidir. Balca Serkan’ın dikkatini çekip çekemeyeceği merakla beklenmektedir.

Sen Çal Kapımı Balca’nın Amacı ne?

Balca, Serkan’a âşık olacaktır. Balca’nın amacı Eda ile Serkan’ı ayırarak Serkan’la birlikte olmaktır.

İlayda Çevik Kimdir?

Sen Anlat Karadeniz dizisinde berrak rolüyle ve daha sonra Gel Dese Aşk dizisinde tanınan İlayda Çevik, 2021 yılına Sen Çal Kapımı dizisi ile girecek. İlayda Çevik 22 Aralık 1994 tarihinde Balıkesir’de dünyaya gelmiştir. İlayda Çevik, Burhaniye Belediye Tiyatrosu'nda çocuk oyuncu olarak oyunculuğa başladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro dersi aldı. Yeditepe Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi alan İlayda Çevik, Karagül dizisiyle ilk kez dizi deneyimini kazanmıştır. Daha sonra İsimsizler dizisinde Yıldız rolünü canlandıran İlayda Çevik, 2015 yapımı Kızım filmiyle de ilk sinema deneyimini kazanmıştır.

İlayda Çevik’in Sevgilisi Kim?

İlayda Çevik kendisi gibi oyuncu olan Alican Albayrak ile birliktedir.

İlayda Çevik Boyu ve Kilosu

İlayda Çevik 1.72 boyundadır ve 55 kgdır.




Son Güncelleme: 01.05.2021 19:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sen çal KapımıDiziFox Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir, kaç yaşında? Gamze Atakan instagram adresi nedir?
Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir, kaç yaşında? Gamze Atakan instagram adresi nedir?
Yemin 334.bölüm fragmanı ve 2 Mayısıs 2021 Pazar özeti Kanal 7
Yemin 334.bölüm fragmanı ve 2 Mayısıs 2021 Pazar özeti Kanal 7
İbo Show Ebru Yaşar kimdir, nereli? Ebru Yaşar kaç yaşında, evli mi, eşi kim?
İbo Show Ebru Yaşar kimdir, nereli? Ebru Yaşar kaç yaşında, evli mi, eşi kim?
İbo Show Ersay Üner kimdir, nereli? Ersay Üner kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Ersay Üner kimdir, nereli? Ersay Üner kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Murat Dalkılıç kimdir, nereli? Murat Dalkılıç kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Murat Dalkılıç kimdir, nereli? Murat Dalkılıç kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Star TV canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça İbo Show yeni son bölüm izle
İbo Show Star TV canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça İbo Show yeni son bölüm izle

Popüler Haberler

Yarın dükkan, bakkal ve zincir marketler açık mı, kapalı mı? Bakkallar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 2 Mayısıs
Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm canlı izle! Show TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. bölüm tek parça izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm
Gönül Dağı canlı izle! TRT 1 Gönül Dağı 26. bölüm tek parça izle! 30 Nisan Gönül Dağı son bölüm
Savaşçı 103. bölüm izle tek parça! Savaşçı son bölüm kesintisiz izle
Kardeşlerim canlı izle! ATV Kardeşlerim 11. bölüm tek parça izle! 1 Mayısıs 2021 Cumartesi Kardeşlerim son bölüm
PUBG Mobile 19. sezon Godzilla ve King Kong ne zaman gelecek?
Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir, kaç yaşında? Gamze Atakan instagram adresi nedir?
Canlı izle Beşiktaş Hatayspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle BJK - Hatay maçı Selçuk Sports Netspor izle
Yemin 334.bölüm fragmanı ve 2 Mayısıs 2021 Pazar özeti Kanal 7
Sen Çal Kapımı Suzi kimdir? Nihan Şahenk biyografisi
Kuruluş Osman dizisi Bala Hatun karakteri kimdir? Özge Törer'in hayatı ve yer aldığı diziler
Emlak vergisinden muafiyet şartları ve geri ödeme alma işlemleri
Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?
Muhtasar ve Prim hizmet beyannamesi nedir? 2021 SGK bildirim süresi ne kadardır?
Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Gerçek adı nedir? Cihangir Ceyhan nereli, yaşı kaç?
Tam kapanmada Elektrik, doğal gaz faturaları ertelendi mi?
Mendirman Celaleddin dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Sen Çal Kapımı dizisi Prens Seymen kimdir? Mert Öcal yer aldığı dizi ve film yapımları
Gönül Dağı dizisi Hemşire Elif kimdir? Zümre Meğreli kimdir, nereli yaşı kaç?
Kardeşlerim dizisi Emel kimdir? Aylin Akpınar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.