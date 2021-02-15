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‘Sen Çal Kapımı’ Deniz kimdir? Sarp Can Köroğlu kim?

FOX’un sevilen dizisi ‘Sen Çal Kapımı’ yeni oyuncusu merak konusu oldu. Deniz Saraçhan rolüyle giren Sarp Can Köroğlu kimdir? MF yapım imzalı dizi yaz dizisi gibi gözükse de sevilerek izlenmeye devam ediyor. Başrollerinde Kerem Bursin ve Hande Erçel’in oynadığı dizide neler oluyor?

15 Şubat 2021 Pazartesi 02:25
‘Sen Çal Kapımı’ Deniz kimdir? Sarp Can Köroğlu kim?
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Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez romantik- komedi dizisi ‘Sen Çal Kapımı’ başrollerinde Kerem Bursin ve Hande Erçel’in oynadığı dizi sevilerek izlenmeye devam ediyor. Dizide bazı vedalar gerçekleşse de reytinglerini düşürmeyen dizi her cumartesi olduğu gibi saat 20.00 da FOX ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Diziye yeni katılan Deniz Saraçhan rolünde ki oyuncu Hande Erçel’in canlandırdığı Eda’nın çocukluktan tanıdığı arkadaşı olarak diziye katılıyor. Uzun yıllardır hayatına yurtdışında devam eden Saraçhan aslında çocukluktan beri Eda arkadaşına hisleri olduğunu fakat arkadaşlıkları bozulmasın diye söylemediği görülüyor. Denizin Edaya olan aşkının tekrar başlaması ile umudunu kaybetmeyen Deniz Eda’ya yakınlaşmaktadır. Bu durumu gören Serkan (Kerem Bursin) ise kıskanmaktadır.  Eda ve Serkan’ın arasında büyük kavgaya sebep olan Deniz ise karakter olarak kültürlü, moden neşeli karakteri canlandırmaktadır.

 Deniz rolünü canlandıran Sarp Can Köroğlu kimdir?

23 Eylül 1990 doğumlu 31 yaşındaki başarılı oyuncu Bolu’da dünyaya gelmiştir.  Eğitim hayatını Mimar Sinan Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde okuyan genç orada mezun olmuştur. Oyunculuk eğimleri alan başarılı oyuncu kendini geliştirmesi ile hemen dizilere başlamıştır. 

Online oyun oynamayı ve spor yapmayı seven başarılı oyuncu birçok dizilerde oynayarak televizyon ekranlarında kendini göstermiştir.

Sarp Can Köroğlu’nun Yer Aldığı Diziler

2010 – Elde Var Hayat (Öğrenci)

2012 – Adını Feriha Koydum (Bülent)

2014 – Kurt Seyit ve Şura

2015 – Güneşin Kızları (Emre)

2016 – Hayatımın Aşkı (Hakan)

2016 – Paramparça (Pars)

2018/2019 – Yasak Elma (Kemal)

2020 – Bay Yanlış (Dr. Serdar Öztürk)



Son Güncelleme: 15.02.2021 02:25
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Anahtar Kelimeler:
Sarp Can KöroğluSen çal Kapımı
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