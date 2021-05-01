Sen Çal Kapımı Ceren diziden ayrıldı mı, neden yok? Melisa Döngel ayrıldı mı?

Sen Çal Kapımı Ceren diziden ayrıldı mı? Ceren niye yok?

Fox TV’nin vazgeçilmez dizisi Sen Çal Kapımı, Cumartesi günleri seyirci ile buluşuyor. Fakat geçen hafta sezon finali yapan dizide 2.sezon için geri sayım başladı. İlk ayrılık haberi ise izleyenleri üzdü. Dizide yer alan Ceren Başar karakterini canlandıran Melisa Döngel dizinin 2. sezonunda olmayacak.

Sen Çal Kapımı Ceren neden yok?

Geçen yaz yayınlanmaya başlayan dizi, reyting rekorları kırıyordu. Fakat sonra istenilen başarıya ulaşamayan dizi, geçtiğimiz hafta sezon finali yaptı. Oyuncu kadrosunda ise değişikliğe gidildi. Diziden başrol oyuncusu Hane Erçel’inde ayrıldığı haberleri gündeme gelmişti. Haziran ayında 2. sezon ile tekrar ekranlara dönecek diziden üzen haber geldi. Sen Çal Kapımı Ceren dizide yer almayacak.

Melisa Döngel ayrıldı mı?

Uzun bir süredir Sen Çal Kapımı dizisinde sahneleri azaltılan ve seyirci karşısına çok fazla çıkmayan Ceren’in ayrılışı nasıl bir etki bıraktı? Bizim Hikaye dizisinden sonra Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan Melisa Döngel, Ceren karakteri ile kendini oldukça sevdirmişti. Melisa Döngel’in Fatih Aksoy ve Yağmur Ünal’ın, Güney Kore dizisi olan Canning Single Lady’den uyarlanacak olan yeni bir projede yer almaları bekleniyor. Bunun yanı sıra dizide Burcu Özberk,İlhan Şen,Burak Yörük gibi isimler de yer alacak. Dizinin çekimlerine Haziran ayının başında başlanması bekleniyor.