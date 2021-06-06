Sen Çal Kapımı Burak ( Sinan Helvacı ) kimdir?

Sen Çal Kapımı 2 sezon boyunca Fox TV ekranlarında yayınlanmaktadır. 9 Haziran Çarşamba günü 40.bölümü ile ekranlara gelecek Sen Çal Kapımı dizisine katılacak Burak karakteri katılacak. Sen Çal Kapımı dizisi Burak karakterini canlandıran Sinan Helvacı kimdir?

Sinan Helvacı

Sinan Helvacı 8 Ekim 1990 senesinde İstanbul’da doğdu. Lise hayatında tiyatro ile tanıştı. Üniversite eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi devlet konservatuarı tiyatro bölümünü kazanmış fakat daha sonra okulu yarıda bırakarak Fransa Sorbonne Üniversitesi’nde tiyatro Cours Florent’i bitirmiştir. İlk kez kamera karşısına Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle çıktı. İleri seviyede Fransızca,İngilizce ve İtalyanca bilmektedir. Kadın dizisinde Raif karakteriyle ön plana çıkmıştır.

Sinan Helvacı’nın yer aldığı yapımlar şu şekildedir;

2010 Öyle Bir Geçer Zaman Ki – Gökmen

2019 Kapı – Musa

2017/2020 Kadın – Raif

2021 Sen Çal Kapımı – Burak

Sinan Helvacı’nın resmi Instagram hesabı @sinanhelvaci