Sen Çal Kapımı 35. bölüm izle - 13 Mart Cumartesi Sen Çal Kapımı son bölüm FOX canlı izle

Fox Tv'de her hafta Cumartesi günleri yayınlanan dizi Sen Çal Kapımı'nın yeni bölüm heyecanı başladı. 35. yeni bölümü ile ekranlara gelecek dizinin hayran kitlesi tarafından heyecanlı bekleyişi sürüyor.
Sen Çal Kapımı full canlı izle ile FOX TV'de yayınlanıyor. Canlı yayını izlemek için aşağıdaki linkten diziye ulaşabilirsiniz.
https://www.fox.com.tr/canli-yayin
Eda artık yolun sonuna gelmiştir. Serkan için tüm şeyleri göze alarak Deniz ile nikah masasın oturacaktır. İstediği yalnızca Sekan'ın geri dönmesidir. Serkan'ın kafasında ise bir çok net olmayan düşünce vardır. Eda oyuna devam ederken Serkan da içindeki duyları anlamdırmaya çalışır. Aydan ve Ayfer ise nikah olmasın Eda ve Serkan bir araya gelsin diye plan yaparlarve Serkan ve Eda bir araya gelir. Peki bu birleşme Serkan'ın hafızasında bir etki yaratacak mı? İkili barışacak mı yoksa birbirlerini mi kaybedecekler?
Eda ve Serkan birlikte uykudayken, Selin ve Deniz tarafından görülürler.Bir yandan Selin, Serkan'da ayrı olacağını düşünemez. Serkan gecenin ardından Eda ,le olan hislerini sorgulamaya başlar. Eda ise yüm şeylere rağmen aşkı için oyunan devam eder. Serkan da Eda'ya güvenerek kafasındaki bir çok soru ile ona gider. Peki Serkan Eda'yı hatırlayacak mı?
Yaşamdaki umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu yarıda bırakarak lise mezunu kalmasına sebep olan Serkan Bolat ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat da Eda'ya onunla iki ay nişanlı kalması durumunda bursunu geri vermeyi teklif eder. İlk başta Eda bu teklifi reddetse de şartlar değişince kabul eder. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda tüm bildiklerini unutturacak, tutkulu zorlu bir ilişkiye başlarlar. Çünkü aşk zordur.
Sen Çal Kapımı oyuncu kadrosu
Hande Erçel
Kerem Bursin
Neslihan Yeldan
Bige Önal
Evrim Doğan
İsmail Ege Şaşmaz
Anıl İlter
Melissa Döngel
Çağrı Çitanak
Elçin Afacan
Sitare Akbaş
Başak Gümülcinelloğlu
Alican Aytekin
Dorukhan Kenger
Ahmet Mark Somers
İlkyaz Arslan
Künye
Tür: Romantik Komedi
Yapım Şirketi: Mf yapım
Yapımcı: Asena Bülbüloğlu
Genel Koordinatör: Nevin Ayaz
Yönetmen: usuf Pirhasan
Senaryo: Ayşe Üner Kutlu
Uygulayıcı Yapımcı: Zeyneyp Bilgiç
Müzisyen: Aytekin Ataş
Sanat Yönetmeni: Serkan Özer
Still Danışmasnı: Nesrin Ayaz
Hande Erçel Still Danışmanı: Nilay Koçak Metal
Kostüm Soumlusu: Venhar Kömür
Sen Çal Kapımı nerede çekiliyor?
Fox Tv ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, İstanbul'da çekiliyor.
13 Mart 2021 Cumartesi Sen Çal Kapımı canlı izle Fox Tv'de yeni bölümleri ile sizlerle olacak. Sen Çal Kapımı 35. bölüm yotube tek parça izle arayanların imdadına yetişiyor.
Sen Çal Kapımı yeni bölümü izlemek isteyen izleyenler 13 Mart 2021 Cumartesi saat 20.00'i merakla bekliyor. Dizinin son bölümüne dair tanıtım yayınlanmıştı. Televizyondan izlenen dizi canlı yayın olarak izlenebiliyor.
Diziseverler Hande Erçel ve Kerem Bursin'in başrolünde olduğu Sen Çal Kapımı'nın yeni bölümünü merakla bekliyor. Fox Tv'de yayınlanan dizinin yeni bölüm fragmanı ile seyirciler üzerinde iyice merak duygusu yaratmış durumda.
Her bölüm ile heyecan yaratan dizi Sen Çal Kapımı 35. bölüm ile ekranlarda olacak.
https://youtu.be/A-aoRlFg560