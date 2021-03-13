İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Sen Çal Kapımı 35. bölüm izle - 13 Mart Cumartesi Sen Çal Kapımı son bölüm FOX canlı izle

Fox Tv'nin sevilen dizilerinden Sen Çal Kapımı'nın yeni bölüm fragmanı ardından diziseverler merak içinde kaldı. FOX TV üzerinden canlı olarak dizinin canlı full izle seçeneği araştırıldı. İşte sizler için canlı Sen Çal Kapımı izle detayları...

13 Mart 2021 Cumartesi 22:25
Sen Çal Kapımı 35. bölüm izle - 13 Mart Cumartesi Sen Çal Kapımı son bölüm FOX canlı izle
Takip Et:

Fox Tv'de her hafta Cumartesi günleri yayınlanan dizi Sen Çal Kapımı'nın yeni bölüm heyecanı başladı. 35. yeni bölümü ile ekranlara gelecek dizinin hayran kitlesi tarafından heyecanlı bekleyişi sürüyor.

Sen Çal Kapımı full canlı izle ile FOX TV'de yayınlanıyor. Canlı yayını izlemek için aşağıdaki linkten diziye ulaşabilirsiniz.

https://www.fox.com.tr/canli-yayin

Eda artık yolun sonuna gelmiştir. Serkan için tüm şeyleri göze alarak Deniz ile nikah masasın oturacaktır. İstediği yalnızca Sekan'ın geri dönmesidir. Serkan'ın kafasında ise bir çok net olmayan düşünce vardır. Eda oyuna devam ederken Serkan da içindeki duyları anlamdırmaya çalışır. Aydan ve Ayfer ise nikah olmasın Eda ve Serkan bir araya gelsin diye plan yaparlarve Serkan ve Eda bir araya gelir. Peki bu birleşme Serkan'ın hafızasında bir etki yaratacak mı? İkili barışacak mı yoksa birbirlerini mi kaybedecekler?

Eda ve Serkan birlikte uykudayken, Selin ve Deniz tarafından görülürler.Bir yandan Selin, Serkan'da ayrı olacağını düşünemez. Serkan gecenin ardından Eda ,le olan hislerini sorgulamaya başlar. Eda ise yüm şeylere rağmen aşkı için oyunan devam eder. Serkan da Eda'ya güvenerek kafasındaki bir çok soru ile ona gider. Peki Serkan Eda'yı hatırlayacak mı?

Yaşamdaki umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu yarıda bırakarak lise mezunu kalmasına sebep olan Serkan Bolat ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat da Eda'ya onunla iki ay nişanlı kalması durumunda bursunu geri vermeyi teklif eder. İlk başta Eda bu teklifi reddetse de şartlar değişince kabul eder. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda tüm bildiklerini unutturacak, tutkulu zorlu bir ilişkiye başlarlar. Çünkü aşk zordur.

Sen Çal Kapımı oyuncu kadrosu

 

Hande Erçel

Kerem Bursin

Neslihan Yeldan

Bige Önal

Evrim Doğan

İsmail Ege Şaşmaz

Anıl İlter

Melissa Döngel

Çağrı Çitanak

Elçin Afacan

Sitare Akbaş

Başak Gümülcinelloğlu

Alican Aytekin

Sarp Bzokurt

Dorukhan Kenger

Ahmet Mark Somers

İlkyaz Arslan

Künye

Tür: Romantik Komedi

Yapım Şirketi: Mf yapım

Yapımcı: Asena Bülbüloğlu

Genel Koordinatör: Nevin Ayaz

Yönetmen: usuf Pirhasan

Senaryo: Ayşe Üner Kutlu

Uygulayıcı Yapımcı: Zeyneyp Bilgiç

Müzisyen: Aytekin Ataş

Sanat Yönetmeni: Serkan Özer

Still Danışmasnı: Nesrin Ayaz

Hande Erçel Still Danışmanı: Nilay Koçak Metal

Kostüm Soumlusu: Venhar Kömür

Sen Çal Kapımı nerede çekiliyor?

Fox Tv ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, İstanbul'da çekiliyor.

13 Mart 2021 Cumartesi Sen Çal Kapımı canlı izle Fox Tv'de yeni bölümleri ile sizlerle olacak. Sen Çal Kapımı 35. bölüm yotube tek parça izle  arayanların imdadına yetişiyor.

Sen Çal Kapımı yeni bölümü izlemek isteyen izleyenler 13 Mart 2021 Cumartesi saat 20.00'i merakla bekliyor. Dizinin son bölümüne dair tanıtım yayınlanmıştı. Televizyondan izlenen dizi canlı yayın olarak izlenebiliyor.

Diziseverler Hande Erçel ve Kerem Bursin'in başrolünde olduğu Sen Çal Kapımı'nın yeni bölümünü merakla bekliyor. Fox Tv'de yayınlanan dizinin yeni bölüm fragmanı ile seyirciler üzerinde iyice merak duygusu yaratmış durumda.

Her bölüm ile heyecan yaratan dizi Sen Çal Kapımı 35. bölüm ile ekranlarda olacak.


https://youtu.be/A-aoRlFg560


Son Güncelleme: 13.03.2021 22:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sen çal KapımıIzle
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kardeşlerim 4. bölüm izle - 13 Mart Cumartesi Kardeşlerim son bölüm ATV canlı izle
Kardeşlerim 4. bölüm izle - 13 Mart Cumartesi Kardeşlerim son bölüm ATV canlı izle
Yaralı Kalbim 38. bölüm fragmanı 14 Mart 2021 Pazar yeni bölüm özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 38. bölüm fragmanı 14 Mart 2021 Pazar yeni bölüm özeti Kanal 7
İbo Show Volkan Severcan kimdir, nereli? Volkan Severcan kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Volkan Severcan kimdir, nereli? Volkan Severcan kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Nükhet Duru kimdir, nereli? Nükhet Duru kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Nükhet Duru kimdir, nereli? Nükhet Duru kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Suzan Kardeş kimdir, nereli? Suzan Kardeş kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Suzan Kardeş kimdir, nereli? Suzan Kardeş kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Berkay kimdir, nereli? Berkay kaç yaşında, evli mi? Berkay gerçek adı soyadı nedir?
İbo Show Berkay kimdir, nereli? Berkay kaç yaşında, evli mi? Berkay gerçek adı soyadı nedir?

Popüler Haberler

Sen Çal Kapımı 35. bölüm izle - 13 Mart Cumartesi Sen Çal Kapımı son bölüm FOX canlı izle
Telefon ile Özel Güvenlik Kimlik kartı sorgulama işlemleri
15-21 Mart 2021 haftalık burç yorumları
Müge Anlı kimdir? kimdir, nereli, yaşı kaç?
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Kardeşlerim 4. bölüm izle - 13 Mart Cumartesi Kardeşlerim son bölüm ATV canlı izle
2021 Mart ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak?
7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? 7 Melek oyuncuları ve vizyon tarihi
Yaralı Kalbim 38. bölüm fragmanı 14 Mart 2021 Pazar yeni bölüm özeti Kanal 7
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın kaç yaşında?
Masumiyet 4. yeni bölüm fragmanı 17 Mart 2021 Çarşamba
Payitaht Abdülhamid 142. bölüm izle - 12 Mart Cuma Payitaht Abdülhamid son bölüm TRT canlı izle
Menajerimi Ara dizisinde Emrah Ertem karakterine Semi Sırtıkkızıl hayat veriyor
AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB Açık Öğretim Lisesi sınavları online mi olacak?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zenon kimdir? Mete Deran kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sen Çal Kapımı dizi oyuncusu Prens Seymen kimdir? Mert Öcal hakkında bilgiler
Kardeşlerim dizisi tekrar bölümleri yayınlanacağı günler belli oldu
İbo Show Berkay kimdir, nereli? Berkay kaç yaşında, evli mi? Berkay gerçek adı soyadı nedir?
Gönül Dağı dizi oyuncusu Hemşire Elif kimdir? Zümre Meğreli hakkında bilgiler
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Teşkilat dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.