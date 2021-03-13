Sen Çal Kapımı 35. bölüm izle - 13 Mart Cumartesi Sen Çal Kapımı son bölüm FOX canlı izle

Fox Tv'de her hafta Cumartesi günleri yayınlanan dizi Sen Çal Kapımı'nın yeni bölüm heyecanı başladı. 35. yeni bölümü ile ekranlara gelecek dizinin hayran kitlesi tarafından heyecanlı bekleyişi sürüyor.

Sen Çal Kapımı full canlı izle ile FOX TV'de yayınlanıyor. Canlı yayını izlemek için aşağıdaki linkten diziye ulaşabilirsiniz.

https://www.fox.com.tr/canli-yayin

Eda artık yolun sonuna gelmiştir. Serkan için tüm şeyleri göze alarak Deniz ile nikah masasın oturacaktır. İstediği yalnızca Sekan'ın geri dönmesidir. Serkan'ın kafasında ise bir çok net olmayan düşünce vardır. Eda oyuna devam ederken Serkan da içindeki duyları anlamdırmaya çalışır. Aydan ve Ayfer ise nikah olmasın Eda ve Serkan bir araya gelsin diye plan yaparlarve Serkan ve Eda bir araya gelir. Peki bu birleşme Serkan'ın hafızasında bir etki yaratacak mı? İkili barışacak mı yoksa birbirlerini mi kaybedecekler?

Eda ve Serkan birlikte uykudayken, Selin ve Deniz tarafından görülürler.Bir yandan Selin, Serkan'da ayrı olacağını düşünemez. Serkan gecenin ardından Eda ,le olan hislerini sorgulamaya başlar. Eda ise yüm şeylere rağmen aşkı için oyunan devam eder. Serkan da Eda'ya güvenerek kafasındaki bir çok soru ile ona gider. Peki Serkan Eda'yı hatırlayacak mı?

Yaşamdaki umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu yarıda bırakarak lise mezunu kalmasına sebep olan Serkan Bolat ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat da Eda'ya onunla iki ay nişanlı kalması durumunda bursunu geri vermeyi teklif eder. İlk başta Eda bu teklifi reddetse de şartlar değişince kabul eder. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda tüm bildiklerini unutturacak, tutkulu zorlu bir ilişkiye başlarlar. Çünkü aşk zordur.

Sen Çal Kapımı oyuncu kadrosu

Hande Erçel

Kerem Bursin

Neslihan Yeldan

Bige Önal

Evrim Doğan

İsmail Ege Şaşmaz

Anıl İlter

Melissa Döngel

Çağrı Çitanak

Elçin Afacan

Sitare Akbaş

Başak Gümülcinelloğlu

Alican Aytekin

Sarp Bzokurt

Dorukhan Kenger

Ahmet Mark Somers

İlkyaz Arslan

Künye

Tür: Romantik Komedi

Yapım Şirketi: Mf yapım

Yapımcı: Asena Bülbüloğlu

Genel Koordinatör: Nevin Ayaz

Yönetmen: usuf Pirhasan

Senaryo: Ayşe Üner Kutlu

Uygulayıcı Yapımcı: Zeyneyp Bilgiç

Müzisyen: Aytekin Ataş

Sanat Yönetmeni: Serkan Özer

Still Danışmasnı: Nesrin Ayaz

Hande Erçel Still Danışmanı: Nilay Koçak Metal

Kostüm Soumlusu: Venhar Kömür

Sen Çal Kapımı nerede çekiliyor?

Fox Tv ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, İstanbul'da çekiliyor.

13 Mart 2021 Cumartesi Sen Çal Kapımı canlı izle Fox Tv'de yeni bölümleri ile sizlerle olacak. Sen Çal Kapımı 35. bölüm yotube tek parça izle arayanların imdadına yetişiyor.

Sen Çal Kapımı yeni bölümü izlemek isteyen izleyenler 13 Mart 2021 Cumartesi saat 20.00'i merakla bekliyor. Dizinin son bölümüne dair tanıtım yayınlanmıştı. Televizyondan izlenen dizi canlı yayın olarak izlenebiliyor.

Diziseverler Hande Erçel ve Kerem Bursin'in başrolünde olduğu Sen Çal Kapımı'nın yeni bölümünü merakla bekliyor. Fox Tv'de yayınlanan dizinin yeni bölüm fragmanı ile seyirciler üzerinde iyice merak duygusu yaratmış durumda.

Her bölüm ile heyecan yaratan dizi Sen Çal Kapımı 35. bölüm ile ekranlarda olacak.

https://youtu.be/A-aoRlFg560