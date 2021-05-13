Sen Çal Kapımı 2. sezondan ilk fragman yayınlandı

’nin sevilen, ilgiyle takip edilen dizisi Sen Çal Kapımı geri dönüyor. Kısa bir süre önce sezon finali yapan ve ikinci sezon ile birlikte geri döneceği açıklayan dizi, Haziran ayıyla birlikte izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerindeve’in yer aldığı dizi, 9 Haziran Çarşamba günü Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Dizinin ikinci sezonu merakla beklenirken, ikinci sezonla ilgili ilk fragman izleyiciye sunuldu. İşte merakla beklenen Sen Çal Kapımı dizisinin ikinci sezonundan ilk görüntüler...

Sen Çal Kapımı ikinci sezon fragmanını buradan izleyebilirsiniz.