Sen Çal Kapımı 2. sezondan ilk fragman yayınlandı

Fox TV’de yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Sen Çal Kapımı dizisi, ikinci sezonuyla geri dönüyor. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yer aldığı dizi, Haziran ayının ilk haftasından itibaren izleyici karşısına çıkacak. Dizinin ikinci sezonunda ilk fragman da yayınlandı. İşte Sen Çal Kapımı dizisinin 2. sezon ilk fragmanı...
13 Mayıs 2021 Perşembe 22:05
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Fox TV’nin sevilen, ilgiyle takip edilen dizisi Sen Çal Kapımı geri dönüyor. Kısa bir süre önce sezon finali yapan ve ikinci sezon ile birlikte geri döneceği açıklayan dizi, Haziran ayıyla birlikte izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yer aldığı dizi, 9 Haziran Çarşamba günü Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Dizinin ikinci sezonu merakla beklenirken, ikinci sezonla ilgili ilk fragman izleyiciye sunuldu. İşte merakla beklenen Sen Çal Kapımı dizisinin ikinci sezonundan ilk görüntüler...
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