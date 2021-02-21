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Sen Aydınlatırsın Geceyi filmi özeti ve konusu

Türkiye’nin en iyi sinema filmlerinden biri olan Sen Aydınlatırsın Geceyi, izleyicilerin en çok sevdiği filmler arasında yer alıyor. İzleyiciler Sen Aydınlatırsın Geceyi film özetini ve analizini merak ediyor.

21 Şubat 2021 Pazar 22:06
Sen Aydınlatırsın Geceyi filmi özeti ve konusu
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Sen Aydınlatırsın Geceyi adlı sinema filmi, vatandaşlarımızın en çok sevdiği filmler arasında yer almaktadır. Türkiye’nin en iyi sinema filmlerinden biri olan Sen Aydınlatırsın Geceyi, izleyicilerin en çok sevdiği filmler arasında yer alıyor. İzleyiciler Sen Aydınlatırsın Geceyi film özetini ve analizini merak ediyor.

Sen Aydınlatırsın Geceyi filminin yönetmeni ve oyuncu kadrosu neredeyse Leyla İle Mecnun dizisinin kadrosuyla aynıdır. Yaşamın artık keyif almıyorsanız, her şey saçma geliyorsa bu filmi izleyebilirsiniz. Bu film de tam bunları anlatıyor. Yaşasam ne anlamı olacak. Yaşam ile ölmek arasında pek bir fark yoktur. Film boyunca bir tatsızlık, keyifsiz bir ortam vardır. Cemal doktora sürekli kafasının içerisinde bir şeylerin döndüğünü söylemektedir. Kafasındaki soru işaretlerine bir türlü çözüm bulamaz. Sürekli olarak bir varlık sorgulaması yapar. Onun bu çabası izleyenlerin de gözünden kaçmayacaktır. Gariplikler silsilesi yakasını bırakmaz.

Cemal, bir gün motoruna atlar ve sevdiği kadın olan Yasemin’in yanına gitmek ister. Cemal yaşamsal anlamda bir varlık sorunu yaşarken bir anda Yasemin onun tüm dengelerini alt üst etmektedir. Ancak burada çok güzel bir şiirsellik de vardır. Film kendini izlettiriyor. Evleniyor bu ikili. Ancak bir süre sonra Cemal’de garip bir şüphe oluşuyor ve yapmadığı şeyler yüzünden Yasemin’i dövüyor. Dündar abi de oldukça komik bir insan ve sürekli güldüren biridir.



Son Güncelleme: 21.02.2021 22:06
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Anahtar Kelimeler:
Sen Aydınlatırsın GeceyiSinema
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