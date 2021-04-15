Semerkand TV nasıl izlenir? Semerkand TV frekansı ve Dsmart, Digiturk, Turkcell TV+, Tivibu kanal bilgileri

Semerkand TV, 1997 yılında kurulmuştur. Kanal, 5 Kasım 2012 yılında HD yayına geçmiştir. Kanalda Adım Adım Kur’an Öğreniyorum, Ahlak Hazinem, Almanca Sohbet, Ana Haber, Aziz İstanbul, Beş Vakit Bir Şehir, Bedesten, Biriz Beraberiz, Afiyet Olsun, Boşnakça Sohbet, Çerçeve, Hatm-i Şerif, Hasbihal, Cümle Kapısı, İhya-u Ulumid’din, İlm-i Hayat, İlmihal Öğreniyorum, Rusça Sohbet, Ramazan Sokağı gibi birçok dini ve eğitim içerikli program bulunmaktadır.

Semerkand TV yeni frekansı:

Turksat 3A/ 4A – 11558 V 30000 2/3

D-Smart – 95. Kanal

Tivibu – 367. Kanal (HD) 53. Kanal (SD)

Teledünya – 15. Kanal (HD) 59. Kanal (SD)

Turkcell TV+ - 182. Kanal