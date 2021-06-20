Selma Blair kimdir? Selma Blair kaç yaşında, nereli ?

Ünlü oyuncu Selma Blair yakalandığı hastalıkla bir dönem çok konuşulmuştu. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

Selma Blair kimdir?

23 Haziran 1972 yılında ABD’nin Michigan şehrinde dünyaya gelen Selma Blair, Molly Ann ve Elliot I. Beitner çiftinin çocuğudur. Yahudi kökenli olan güzel oyuncunun İbranicede adı Bat Sheva’dır. Hillel Day School adlı Yahudi okulunda ilköğretim eğitimini aldıktan sonra Cranbrook Kingswood’da ortaöğretimini almıştır. Üniversite eğitiminin 1.sınıfını Kalamazoo College de fotoğrafçılık eğitimi almıştır. Sonrasında New York şehrine gidip NYU’da eğitim yaşamını sürdürmüştür. Ancak burada da kısa süre kalan Blair, Stella Adler Konservatuvarında oyunculuk eğitimi almıştır. Daha sonra yeniden Michigan’a dönüp, Michigan Üniversitesinde Fotorafçılık, Psikoloji, Güzel Sanatlar ve İngiliz Dili bölümlerini tamamlamıştır.

1990’lı yıllarda dizi ve filmlerde rol alarak adını duyuran Selma Blair, 2004 yılında Ahmet Zappa ile evlenmiş ancak bu evlilik 2006 yılında sona ermiştir.2011 yılında modacı Jason Bleik ile birlikteliğinden bir oğlu olmuştur.

Multipi Sklerosis (MS) hastalığına yakalanan Blair, bir süredir bu hastalıkla mücadele ediyor. Baston yardımıyla ayakta duran güzel oyuncu son halini sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaşıyor.