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Selin Yeninci kimdir? Covid-19'u atlattı mı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Saniye'si Selin Yeninci Covid-19'a yakalanmıştı. Virüsü ağır bir şekilde yaşayan Yeninci, yoğun bakım tedavisinden sonra iyileşerek taburcu oldu. Yeninci'nin hayatı birçok kişi tarafından merak edilmeye başladı.

11 Mart 2021 Perşembe 20:24
Selin Yeninci kimdir? Covid-19'u atlattı mı?
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ATV’nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci Covid-19'a yakalandı. Test yaptıran oyuncunun testi pozitif çıktı. 

Çekimler sebebiyle Adana’da olan Yeninci’nin gördüğü tedavi sunuç vermeyince Yenici’nin durumu ağırlaştı. Yoğun bakıma kaldırılan oyuncu, 8 Mart tarihinde taburcu oldu ve hayranları derin bir nefes aldı. 

Selin Yeninci, 16 Ocak 1988 yılında yaşama gözlerini açtı. Lisede tiyatro bölümünün başkanı olan Yeninci, İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. Yetenekli oyuncu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. 

Yetenekli oyuncu Yeninci, Haluk Bilginer’le birlikte Oyun Atölyesi’de Macbeth ve Don Juan’ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarda sahne almıştır. Selin Yeninci, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı karakteriyle büyük beğeni toplamaktadır. Yeninci'nin daha sonra yer alacağı projeler de merakla bekleniyor.



Son Güncelleme: 11.03.2021 20:24
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Anahtar Kelimeler:
Haluk BilginerSelin YeninciBir Zamanlar ÇukurovaATV
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