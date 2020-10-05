Selin Şekerci Çatı Katı Aşk dizisine dahil oluyor!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisi yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak devam eden sezon içerisinde ilk haftalarda gösterdiği reyting performansını gösteremeyen dizinin oyuncu kadrosuna yeni birini dahil ederek reytingleri toplama yoluna gidildi.

Ortaya konan iddialara göre dizinin başrolünü canlandıranile Ezgi Şenler’in iyi anlaşamadığı, bundan dolayı oyunculuklarından da tam performans alamadıkları ifade edildi. Reytinglerde de düşüş yaşandığı gözlemlenen dizide Ezgi Şenler ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Daha önce pek çok yapımda Furkan Andıç birlikte çalışan ve güzelliği ile göz kamaştıran oyuncu Selin Şekerci’nin bundan sonra yeni başrol olarak izleneceği açıklandı. Selin Şekerci bundan sonra Çatı Katı Aşk dizisinde Ayşen karakterine hayat verecek.

Selin Şekerci Kimdir?

Selin Şekerci 1988 senesinde doğmuştur. Sihirli Anahtar ajansına bağlı olarak dizi ve reklamlarda yer almaya başlayan Şekerci daha sonra Sağır Oda isimli dizide rol alarak dizi oyunculuğuna başlamıştır. Burada gösterdiği performans sonrasında ise yeni yapımlarda yer alma şansını elde etmiştir. Aşağıdaki kısımda Selin Şekerci’nin yer aldığı yapımlar sıralanmıştır.