Selin Kahraman kimdir? Yeşilçam Aysel hakkında merak edilenler

Blue Tv için Yeşilçam dizisi hazırlanmaktadır. Aysel merak edilen karakterlerden biridir.

Yeşilçam dizisi Aysel kim?

Karakteristik özellikleri net bir şekilde açıklanmamıştır. Aysel’i Selin Kahraman canlandıracaktır. Selin Kahraman hakkında detaylar merak edilmektedir.

Selin Kahraman kim?

Elene Selin Kahraman 20 yaşlarında ve Ankaralıdır. Hacettepe Üniversitesi tiyatro eğitimini tamamlamıştır. Dizi oyunculuğu kariyeri öncesinde birçok tiyatroda yer almıştır. Seyircilerin yanında hocaları da oyunculuğunu beğenmektedir.

Selin Kahraman’ın rol aldığı diziler

Beni Bırakma (İnci)

Bay Yanlış (Derin)

Yeşilçam (Aysel)

Selin Kahraman’ın İnstagram hesabı var mı?

Oyuncu, instagram hesabını aktif bir şekilde kullanmaktadır. Hesabında 59 gönderi var. 4.214 takipçiye sahiptir. Güzel oyuncunun kullanıcı adı @selkahraman

Aysel kıyafetleri

Görünüşü ve karakteriyle dikkat çeken oyuncunun kıyafetleri de beğenilmektedir. Oyuncunun eteklerinden küpelerine kullandığı tüm aksesuarlarının markası merak edilmektedir.