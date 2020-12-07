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Selim Çukur’dan neden ayrıldı? Selim diziye geri döner mi?

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'da kadrodan dev bir isim ayrıldı. Selim karakterine can veren Öner Erkan diziden ayrıldı. Dizinin yeni gelen fragmanlarını izleyen seyirciler Selim'in neden diziden çıktığını merak etmeye başladı.

07 Aralık 2020 Pazartesi 18:44
Selim Çukur’dan neden ayrıldı? Selim diziye geri döner mi?
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Pazartesi akşamları Show TV’de izleyici karşısına çıkan Çukur dizisinde izleyicileri şaşırtan bir ayrılık gerçekleşti. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizi İstanbul’da Çukur adlı bir mahallenin içindeki olayları kapsıyor. Mahalleye sahip çıkan Koçovalı ailesinin karşılaştığı düşmanlarla mücadelesini konu alıyor.

Oyuncu Öner Erkan Çukur dizisinde Selim Koçovalı karakterine can veriyordu. Yayınlanan son bölümle Selim karakterinin öleceğini anlayan izleyici, Selim’in neden diziden çıktığı ile alakalı soruların cevaplarını arıyor.

104.bölümle Çukur’a tekrardan dönen Yamaç Koçovalı, Erdenet ailesine karşı durmaya başladı. Erdenet ailesinin kötü işlerini yürüten Çağatay Erdenet ise boş durmayarak karşı atağa geçti. Yeğeninin ölmesi üzerine intikam almak isteyen Çağatay Erdenet, kardeşi Ogeday’ı umursamadan, onun ölmesini göze alarak bir hamle yapıyor. Bu hamleti ise Selim Koçovalı üzerine yapıyor. Bu sahneler ise seyirciye Selim öldü mü sorularını soruyor.

Sonuç olarak Selim Koçovalı karakteri 4. sezonun 13. bölümü ile diziden kesin olarak ayrılacak. Selim Koçovalı karakterine can veren Öner Erkan, son olarak 13.bölümde yer alacak.

ÖNER ERKAN BAŞKA BİR DİZİDE Mİ YER ALACAK?

Başarılı oyuncu Öner Erkan Çukur’dan ayrılmasının  ardından Bir Başkadır dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.



Son Güncelleme: 07.12.2020 18:44
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurShowTVÇukurSelimYamaçKoçovalıSelimKoçovalı
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