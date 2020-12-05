Selena: The Series 1. sezon konusu ne?

Netflix’in merakla beklenen yeni dizisi Selena: The Serias yayınlandı. Tejano Müzik efsanesi Selena Quintanilla’nın hayatının anlatıldığı dizi izleyiciyle buluştu.

9 bölümden oluşan ilk sezonu yayınlanan dizi 4 Aralık Cuma günü izleyiciyle buluştu. Selena’nın ablası Suzette’nin baş yapımcılığını üstlendiği dizide Meksika kökenli Amerikalı şarkıcı Selana’nın ünlü olma yolunda yaşadıkları ve bu süreçte ailesinin kendisi için yaptığı fedakarlıkları çarpıcı şekilde ele alınıyor.

İlk sezonun açılışında maddi sorunlara yaşayan Abraham Quintanilla, 8 yaşındaki kızı Selena’nın müziğe karşı olan yeteneğini keşfeder ve ona öncelik verir. 8 yaşındaki Selena kardeşleriyle bir grup kurma yoluna gider. Dizide yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler ise şu şekilde;

Gabriel Chavarria (A.B. Quintanilla),

Ricardo Chavira (Abraham Quintanilla),

Noemi Gonzalez (Suzette Quintanilla),

Seidy Lopez (Marcella Quintanilla),

Hunter Reese Peña (Ricky Vela),

Julio Macias (Pete Astudillo),

Carlos Alfredo Jr. (Joe Ojeda),

Jesse Posey (Chris Pérez),

Madison Taylor Baez (Genç Selena),