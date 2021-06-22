Selena, Onur Koçyiğit kimdir?

Onur Koçyiğit 24 Ağustos 1985 tarihinde Balıkesir Bandırma’da doğmuştur. İlkokul eğitimini Bandırma’da tamamlamıştır. Ortaokul hayatına Bandırma’da başlamış sonra ise İzmir Torbalı’da tamamlamıştır. Lise hayatını da İzmir’de tamamlamıştır. Turizm ve Otelcilik bölümünü bitiren oyuncu, tiyatroyla ilgilenmeye başlamış ve eğitim almaya başlamıştır.
Askerlik hayatına kadar bireysel şekilde halk tiyatrolarında yer almıştır. Askerlikten sonra ajans aracılığıyla birden fazla dizi ve sinema filminde oyunculuk yapmıştır.
Kınalı Kuzular dışında Selena ,Ölümsüz Kardeşler ve Dur Yolcu isimli dizilerde de rol almıştır.
Son Güncelleme: 22.06.2021 23:25