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Selena, Onur Koçyiğit kimdir?

Onur Koçyiğit , lise zamanlarından beri tiyatro ile ilgilenmiştir. Tiyatro merkezlerinde oyunculuk eğitimi almış ve ardından dizi ve filmlerin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Onur Koçyiğit'in kim olduğu merak edilmektedir. Onur Koçyiğit kimdir? İşte Onur Koçyiğit ile ilgili merak edilenler...

22 Haziran 2021 Salı 23:25
Selena, Onur Koçyiğit kimdir?
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Onur Koçyiğit 24 Ağustos 1985 tarihinde Balıkesir Bandırma’da doğmuştur. İlkokul eğitimini Bandırma’da tamamlamıştır. Ortaokul hayatına Bandırma’da başlamış sonra ise İzmir Torbalı’da tamamlamıştır. Lise hayatını da İzmir’de tamamlamıştır. Turizm ve Otelcilik bölümünü bitiren oyuncu, tiyatroyla ilgilenmeye başlamış ve eğitim almaya başlamıştır.

Askerlik hayatına kadar bireysel şekilde halk tiyatrolarında yer almıştır. Askerlikten sonra ajans aracılığıyla birden fazla dizi ve sinema filminde oyunculuk yapmıştır.

Seydi Battal Özçınar tarafından Taekwon –do eğitimi almıştır. Genel olarak fitness ile de ilgilenmiştir. 2006 yılında Kınalı Kuzular adlı dizinin patlama sahnelerinde rol almıştır. Onur Koçyiğit , izleyicilerin ve çevresindekilerin sevilen ismi haline gelmiştir. Trt 1’de yayınlanan Dur Yolcu isimli dizide Ahmet Yenilmez’in dublörü olarak yer almıştır. Motorsiklet sevdası ile bilinmektedir. Vulcan en 500 motora sahiptir. At binmeyi de sevmektedir. Kaan Erkam’ın kendisine çok fazla yardımı olduğunu her defasında dile getirmektedir.

Kınalı Kuzular dışında Selena ,Ölümsüz Kardeşler ve Dur Yolcu isimli dizilerde de rol almıştır.  


Son Güncelleme: 22.06.2021 23:25
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Onur KoçyiğitOnur Koçyiğit Kimdir
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