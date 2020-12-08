Selena Hades kimdir, neden değişti? Yeni Hades kimdir?

Bir dönemin en sevilen dizilerinden biri olan Selena dizisi yeniden çekiliyor. Dizinin yeniden çekilecek olan bölümlerinde eski karakterlerinden Hades’i canlandıran oyuncunun değişmesi dikkatlerden kaçmadı.

Sinan Çalışkanoğlu kimdir?

Dizinin ilk versiyonunda Hades karakteri oldukça beğenilmişti. 2006 yılında çekilen dizide Hades karakterini oyuncu Serkan Çalışkanoğlu canlandırıyordu. Dizinin yeniden çekilecek olan bölümlerinde ise Hades karakterine Cenk Tunalı hayat verecek.

Selena dizisinde Hades karakterine hayat veren oyuncu Sinan Çalışkanoğlu 1978 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Çalışkanoğlu Selena dizisinin ardından çok sayıda dizi ve filmde yer almıştır. Çalışkanoğlu 2007 yılında Yeşim Ceren Bozoğlu ile evlenmiş ve 2010 yılında ayrılmıştır. Sevilen oyuncu son olarak Güldür Güldür Show’da yer alıyordu.

Yeni Hades kimdir?

Yeniden çekilecek olan Selena dizisinde Hades karakterine Cenk Tunalı hayat verecek. Cenk Tunalı 1978 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Oyuncu ilk olarak TRT ekranlarında yayınlanan Yedi Numara adlı dizisiyle ekranlarda yer almıştır.