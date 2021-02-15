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Selena dizisinin Zülfikar'ı Ümit Erdim'in hayat hikayesi!

Basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Selena dizisinin Zülfikar'ı Ümit Erdim'in hayat hikayesi! haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 15 Şubat 2021 Pazartesi günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

15 Şubat 2021 Pazartesi 21:11
Selena dizisinin Zülfikar'ı Ümit Erdim'in hayat hikayesi!
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Döneminin en fazla izlenen dizilerinden bir tanesi olan Selena’da Zülfikar karakterine hayat veren Ümit Erdim’in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Bir dönemin büyük sükse yapan yapımlarından olan Selena dizisinin oyuncuları ve konusunun araştırılmaya başlandığı şu günlerde en merak edilen karakterlerden bir tanesi Zülfikar oldu. Selin, Leyla ve Nazlı’nın yaşadığı evin güvenliği olan Zülfikar’a hayat veren oyuncu ise Ümit Erdim’dir.

Döneminde Selena dizisi ün kazanan ancak son zamanlarda verdiği kilolar ile gündeme gelen Ümit Erdim merak edilmeye devam ediyor. Verdiği kilolar sonrasında çok değişen ve tanınmayacak hale gelen Ümit Erdim pek çok kişiyi şaşırtmaya devam ediyor.

Selena Zülfikar kimdir? Ümit Erdim kimdir?

15 Haziran 1985 yılında Kocaeli’nde doğan Ümit Erdim, İzmit Atılım Anadolu Lisesi mezunudur. 1998 – 2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında görevler almaya başlayan Erdim o yıllarda kendisi gibi oyuncu Caner Özyurtlu ile birlikte İstanbul’a geldi. Moda’da bir ajansa katılan Erdim ve Özyurtlu ikilisi kariyerlerine ilk adımı attı. İlk olarak Böyle mi Olacak dizisinde yardımcı oyuncu olan Erdim daha sonrasında Hayat bilgisi, Gönül ve Selena dizilerinde görev aldı.

Can Dostum yarışmasına köpeği ile katılan Erdim yarışmada birinci olmuştur. Mike adlı köpeği ile yarışmalara katılan Erdim’in aynı zamanda İstanbul’da bir Restoranı vardır. 2015 yılında başlayan ve 3 sezon devam eden Benzemez Kimse Sana programında da jüri üyeliği yapmıştır.

Selena dizisi oyuncu kadrosu

Selena

Sinem Kobal

Selin Aykar

Cansu Demirci

Leyla Aykar

Gizem Güven

Nazlı Aykar

Dilara Kurtulmuş

Hades

Sinan Çalışkanoğlu

Ekrem Aykar

Hakan Altıner

Aslı Aykar

Selda Özbek

Kıvılcım Aykar

Hazal Şenel

Ozan Peçenek

Serkan Şenalp

Zülfikar Yıldız

Ümit Erdim

Kader Yıldız

Ilgın Angın

Burak Kocataş

Gökhan Keser

Müstesna Yıldız

Parla Şenol

Erdem Karluk

Cenk Gürpınar

Onur Demirol

Dilara

Hazal Kadak

İremsu

Sevcan Akan

Yüce Honos

Kayhan Yıldızoğlu

Fitnat Korkmaz

Zuhal Topal

Afrodit

Ebru Karanfilci

Behlül Turak

Cüneyt Vural

Demeter

Elif Burgaz

Aydemir Kozatak

Burçin Üçüncüoğlu

Teber

Ahmet Baki Kurtulmuş

Düşes Almula

Zeynep Gülmez

Esra Sürmeli Yıldız

Deniz Özdesürmeli

Koray Kegen

Kerem Poyraz Kayaalp

Atacan Baybars

Kerem Kobal

Mualla Sürmeli

Funda Cansever

Sinan Sürmeli

Vahdet Çakar

Sanayi Gül

Bülent Seyran

Ceren Soylu

Zeynep Aktuğ

Battal Gazi

Yılmaz Köksal

Emre Tonyukuk

Merdin Deniz

Cüneyt Alpago

Ceyhun Yılmaz

Kedi Kız

Yasemin Hadivent

Müstakil Karadut

Atilla Pakdemir

Robin Hood

Cem Kılıç

Helena

Ayşen inci

Sermet Kangar

Hayrullah Evrenöz

Kuzey

Selçuk Yapar

Tamara

Sinem Kobal

Gülçin Aykar

Ayça Abana

Gökhan Aykar

Kayra Şenocak

Konuk oyuncu

Tan Sağtürk

Konuk oyuncu

Yonca Evcimik

Konuk oyuncu

Gökhan Özen

Konuk oyuncu

İsmail YK

Pandora

Defne Joy Foster

Hades(ikincisi)

Cenk Tunalı

 

Selena dizisi konusu nedir?

Dünyadan çok uzak olan Ütopya gezegeninde iyilik ve kötülük sürekli birbiri ile mücadele etmektedir. Selana iyiliğin temsilcisi ve insanları iyi şeyler yapmaya iten bir kişiyken Hades ise insanların kötülük yapmalarını sağlayan bir kişidir. İyilik ve kötülük haftalık olarak galiplerin açıklandığı ve kazanan ödül verilen bir yarışma ile devam ederken bir hafta Hades kazanmıştır. Ödül olarak ise Selena’nın bir kalem içine koyularak dünya denen gezegene gönderilmesine karar verilmiştir.

Kalem dünyada Selin, Leyla ve Nazlı Aykar’ın yaşadıkları evin bahçesine düşer. Selena’nın kalemin içinden çıkabilmesi için Selin, Leyla ve Nazlı’nın el ele tutuşarak üç kez Selena demeleri yeterlidir. Ancak kızlar kalemin farkında değildir. Kalemi kızların annesi Gülçin Aykar bulur. Selena Gülçin’den yardım ister. Bu esnada babaları Gökhan gelir ve Selena’ya yardım etmek için kızlarının okuluna gitmek için yola çıkmaya karar verirler. Bunu öğrenen Hades ise onları engellemeye çalışır. Hades yaptığı büyü sonrasında Gülçin ve Gökhan Aykar kaza yaparak hayatını kaybeder. Olaylar ise bundan sonra gelişmeye başlar.



Son Güncelleme: 15.02.2021 21:11
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Anahtar Kelimeler:
KimdirÜmit ErdimZülfikarSelena
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