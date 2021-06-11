Selena dizisindeki Zülfikar karakteri kimdir? Ümit Erdim nereli, yaşı kaç?

Döneminin en fazla izlenen dizilerinden bir tanesi olan Selena’da Zülfikar karakterine hayat veren Ümit Erdim’in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Bir dönemin büyük sükse yapan yapımlarından olan Selena dizisinin oyuncuları ve konusunun araştırılmaya başlandığı şu günlerde en merak edilen karakterlerden bir tanesi Zülfikar oldu. Selin, Leyla ve Nazlı’nın yaşadığı evin güvenliği olan Zülfikar’a hayat veren oyuncu ise Ümit Erdim’dir.

Döneminde Selena dizisi ün kazanan ancak son zamanlarda verdiği kilolar ile gündeme gelen Ümit Erdim merak edilmeye devam ediyor. Verdiği kilolar sonrasında çok değişen ve tanınmayacak hale gelen Ümit Erdim pek çok kişiyi şaşırtmaya devam ediyor.

Selena Zülfikar kimdir? Ümit Erdim kimdir?

15 Haziran 1985 yılında Kocaeli’nde doğan Ümit Erdim, İzmit Atılım Anadolu Lisesi mezunudur. 1998 – 2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında görevler almaya başlayan Erdim o yıllarda kendisi gibi oyuncu Caner Özyurtlu ile birlikte İstanbul’a geldi. Moda’da bir ajansa katılan Erdim ve Özyurtlu ikilisi kariyerlerine ilk adımı attı. İlk olarak Böyle mi Olacak dizisinde yardımcı oyuncu olan Erdim daha sonrasında Hayat bilgisi, Gönül ve Selena dizilerinde görev aldı.

Can Dostum yarışmasına köpeği ile katılan Erdim yarışmada birinci olmuştur. Mike adlı köpeği ile yarışmalara katılan Erdim’in aynı zamanda İstanbul’da bir Restoranı vardır. 2015 yılında başlayan ve 3 sezon devam eden Benzemez Kimse Sana programında da jüri üyeliği yapmıştır.

Selena dizisi oyuncu kadrosu

Selena Sinem Kobal Selin Aykar Cansu Demirci Leyla Aykar Gizem Güven Nazlı Aykar Dilara Kurtulmuş Hades Sinan Çalışkanoğlu Ekrem Aykar Hakan Altıner Aslı Aykar Selda Özbek Kıvılcım Aykar Hazal Şenel Ozan Peçenek Serkan Şenalp Zülfikar Yıldız Ümit Erdim Kader Yıldız Ilgın Angın Burak Kocataş Gökhan Keser Müstesna Yıldız Parla Şenol Erdem Karluk Cenk Gürpınar Onur Demirol Dilara Hazal Kadak İremsu Sevcan Akan Yüce Honos Kayhan Yıldızoğlu Fitnat Korkmaz Zuhal Topal Afrodit Ebru Karanfilci Behlül Turak Cüneyt Vural Demeter Elif Burgaz Aydemir Kozatak Burçin Üçüncüoğlu Teber Ahmet Baki Kurtulmuş Düşes Almula Zeynep Gülmez Esra Sürmeli Yıldız Deniz Özdesürmeli Koray Kegen Kerem Poyraz Kayaalp Atacan Baybars Kerem Kobal Mualla Sürmeli Funda Cansever Sinan Sürmeli Vahdet Çakar Sanayi Gül Bülent Seyran Ceren Soylu Zeynep Aktuğ Battal Gazi Yılmaz Köksal Emre Tonyukuk Merdin Deniz Cüneyt Alpago Ceyhun Yılmaz Kedi Kız Yasemin Hadivent Müstakil Karadut Atilla Pakdemir Robin Hood Cem Kılıç Helena Ayşen inci Sermet Kangar Hayrullah Evrenöz Kuzey Selçuk Yapar Tamara Sinem Kobal Gülçin Aykar Ayça Abana Gökhan Aykar Kayra Şenocak Konuk oyuncu Tan Sağtürk Konuk oyuncu Yonca Evcimik Konuk oyuncu Gökhan Özen Konuk oyuncu İsmail YK Pandora Defne Joy Foster Hades(ikincisi) Cenk Tunalı

Selena dizisi konusu nedir?

Dünyadan çok uzak olan Ütopya gezegeninde iyilik ve kötülük sürekli birbiri ile mücadele etmektedir. Selana iyiliğin temsilcisi ve insanları iyi şeyler yapmaya iten bir kişiyken Hades ise insanların kötülük yapmalarını sağlayan bir kişidir. İyilik ve kötülük haftalık olarak galiplerin açıklandığı ve kazanan ödül verilen bir yarışma ile devam ederken bir hafta Hades kazanmıştır. Ödül olarak ise Selena’nın bir kalem içine koyularak dünya denen gezegene gönderilmesine karar verilmiştir.

Kalem dünyada Selin, Leyla ve Nazlı Aykar’ın yaşadıkları evin bahçesine düşer. Selena’nın kalemin içinden çıkabilmesi için Selin, Leyla ve Nazlı’nın el ele tutuşarak üç kez Selena demeleri yeterlidir. Ancak kızlar kalemin farkında değildir. Kalemi kızların annesi Gülçin Aykar bulur. Selena Gülçin’den yardım ister. Bu esnada babaları Gökhan gelir ve Selena’ya yardım etmek için kızlarının okuluna gitmek için yola çıkmaya karar verirler. Bunu öğrenen Hades ise onları engellemeye çalışır. Hades yaptığı büyü sonrasında Gülçin ve Gökhan Aykar kaza yaparak hayatını kaybeder. Olaylar ise bundan sonra gelişmeye başlar.