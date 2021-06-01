Selen Uçer kim? Memleketi neresidir?

Selen Uçer’i İlk DOT yapımının üstelendiği Ara Filmi ve böcek oyunuyla sahnelerdeki başarısına adım atmıştır. 1983 yılında İstanbul da doğmuştur. Anne ve babası aynı meslekten kimya mühendisleridir. Usta oyuncu 1,74 boyunda ve 66 kilodur. Burcu boğadır.

Eğitimini Avusturya Lisesi ve ardından Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü’nde tamamlamıştır. Ardından 1 yıl Akademi İstanbul’da burslu olarak eğitim hakkı kazanmıştır. Başarılarına devam eden usta oyuncu daha sonra Chicago’daki Roosevelt Üniversitesi’nde tiyatro ve oyunculuk alanını burslu olarak yüksek lisansını bitirmiştir. İstanbul Devlet Konservatuvarı Şan bölümünde Gül Sabar’ın öğrencisi olarak yetişmiştir.

Selen Uçer Tiyatro oyunları:

Ensemble Studio Theatre’da (Tiyatro)

Off-Broadway (Tiyatro)

Kantocu (Müzikal)

DOT( Tiyatro)

Böcek (Tiyatro)

Cam (Tiyatro)

Kuçu Kuçu (Tiyatro)

Poz (Tiyatro)

Işıltılı Haşereler (Tiyatro)

Oynamak kadar usta bir oyun yazarı olan Selen Üçer’ in ödülleri:

‘O Cam’ adlı oyunda 2011 Afife Jale ve Direklerarası ‘Yardımcı rolde en iyi kadın oyuncu’ ödüllüne layık görüldü.

‘Bütün Kadınların Kafası Karışıktır’ oyunu ile yönetmenliği yapıp İsmet Küntay ‘En kaliteli yönetmen’ ödülünü kazanmıştır

‘Kurusıkı’ oyunundaki canlandırmış olduğu rolüyle Sadri Alışık ‘Yardımcı rolde en iyi kadın oyuncu’ ödülüne layık görüldü.

‘ARA’ daki ilk başrolü ile, Adana Altın Koza Film Festivali ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü aldı.

‘Büyük Oyun’ filmi ile Ankara Film Festivalinde ‘En kaliteli yardımcı kadın oyuncu’ ödülüne sahip oldu.