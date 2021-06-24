Selen Sevigen kimdir? Selen Sevigen kaç yaşında, evli mi?

Selen Sevigen, çıkardığı kitabıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ünlü şarkıcı Gökhan Özen’in eski eşi olan Sevigen birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

Selen Sevigen kimdir?

21 Ekim 1979 tarihinde doğan Selen Sevigen, üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladıktan sonra ABD’nin Kalifoniya Üniversitesi’nde öğrenimine devam etti. Sevigen, İngiltere’de London Academy of Music and Dramatic Arts’ta müzik ve sinama eğitimi almıştır. Benard Hiller gibi ünlü isimden oyunculuk eğitimi almıştır.

Türkmax ekranlarında Gala isimli programın sunuculuğunu üstlenen Selen Sevigen, O Şimdi Mahkum, O… Çocukları adlı sinema filmlerinde oynamıştır. Sevigen, ayrıca CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in kızıdır.

Selen Sevigen, 2010 senesinde ünlü şarkıcı Gökhan Özen ile evlenmiş bu evlilikten iki kızı olmuştur. 2016 senesinde Gökhan Özen ile karşılıklı anlaşarak boşanmıştır. Alfa yayınları etiketiyle Ana Yemekte Aşk Var adlı ilk kitabını çıkarmıştır.