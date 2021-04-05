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Şelemzar nerededir? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Şelemzar şehri haritadaki yeri

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi bu hafta 27. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde adı geçen şehirler ise izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Dizideki şehirler ve şehirlerin isimleri ile ilgili merak edilenleri sizler için hazırladık…

05 Nisan 2021 Pazartesi 21:26
Şelemzar nerededir? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Şelemzar şehri haritadaki yeri
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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde adı geçen Şelemzar şehri ve şehrin nerede olduğu dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Şelemzar şehri ile alakalı merak edilenlere haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

Şelemzar şehri nerede bulunmaktadır?

Şelemzar şehri Kiyar şehristanı’nda bulunmaktadır. 7003 nüfuslu bu şehir, Kiyar şehristanı’nın idari merkezi konumundadır.

Kiyar şehristanı, İran İslam Cumhuriyeti’nde Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti’nin 7 şehristanından biridir.

Uyanış Büyük Selçuklu İlteber aslında kimdir?

Tuna Hatun’un babası İlteber, Şelemzar Emiridir. Emir İlteber karakterini ise Taner Turan canlandırmaktadır.



Son Güncelleme: 05.04.2021 21:26
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Anahtar Kelimeler:
TRT1Uyanış Büyük SelçukluŞelemzarİlteberTurna Hatun
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