Şelemzar nerededir? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Şelemzar şehri haritadaki yeri

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde adı geçen Şelemzar şehri ve şehrin nerede olduğu dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Şelemzar şehri ile alakalı merak edilenlere haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

Şelemzar şehri nerede bulunmaktadır?

Şelemzar şehri Kiyar şehristanı’nda bulunmaktadır. 7003 nüfuslu bu şehir, Kiyar şehristanı’nın idari merkezi konumundadır.

Kiyar şehristanı, İran İslam Cumhuriyeti’nde Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti’nin 7 şehristanından biridir.

Uyanış Büyük Selçuklu İlteber aslında kimdir?

Tuna Hatun’un babası İlteber, Şelemzar Emiridir. Emir İlteber karakterini ise Taner Turan canlandırmaktadır.