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Selçuk Tepeli'nin sunduğu "Selçuk Tepeli ile Fox Haber" reytinglerde çalkantılı dönem geçiriyor!

8 Ocak reyting sonuçlarında görülen sıralamada 'Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber' AB ve ABC gruplarında ikinci sırada kendisine yer bulurken Total'de dördüncü sırada kendisine yer bulabildi.

09 Ocak 2021 Cumartesi 21:08
Selçuk Tepeli'nin sunduğu
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Pek çok kişi 8 Ocak reyting sonuçlarını merak etmeye başladı. Reyting sıralamalarında kimlerin üst sıralarda yer aldığı merak içerisinde beklenmeye başladı.  

Dün belirlenen sonuçlarda Total'de beşinci sıraya düşerek gerileme yaşayan Selçuk Tepeli ile FOX haber, bugün AB ve ABC gruplarında 2. sırada kendisine yer bulurken Total'de ise dördüncü sırada kendisine yer bulmayı başardı.

Reyting listesinde Total'de birinci sırada Kanal D kanalında gösterilen "Arka Sokaklar", ikinci sırada TV8 kanalında gösterilen “Kırmızı Oda", üçüncü sırada Atv kanalında gösterilen "Esra Erol'da" programı bulundu. AB'de ise birinci sırada “Kırmızı Oda”, ikinci sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, üçüncü sırada Fox TV kanalında gösterilen "Son Yaz" dizisi bulunuyor.

Reyting sonuçları:



Son Güncelleme: 09.01.2021 21:08
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Anahtar Kelimeler:
SelçukTepeliFoxHaberReytingTotal
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