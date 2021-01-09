Selçuk Tepeli'nin sunduğu

Pek çok kişi 8 Ocak reyting sonuçlarını merak etmeye başladı. Reyting sıralamalarında kimlerin üst sıralarda yer aldığı merak içerisinde beklenmeye başladı.

Dün belirlenen sonuçlarda'de beşinci sıraya düşerek gerileme yaşayanile, bugün AB ve ABC gruplarında 2. sırada kendisine yer bulurken Total'de ise dördüncü sırada kendisine yer bulmayı başardı.

Reyting listesinde Total'de birinci sırada Kanal D kanalında gösterilen "Arka Sokaklar", ikinci sırada TV8 kanalında gösterilen “Kırmızı Oda", üçüncü sırada Atv kanalında gösterilen "Esra Erol'da" programı bulundu. AB'de ise birinci sırada “Kırmızı Oda”, ikinci sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, üçüncü sırada Fox TV kanalında gösterilen "Son Yaz" dizisi bulunuyor.

Reyting sonuçları: