Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yayınlanmayacak mı, yayın akışında neden yok?

6 Mayıs Perşembe bugün FOX Tv yayın akışında her akşam ekranlara gelen Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber programı yer almadı. Ardından seyirciler Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber neden yok, artık yayınlanmayacak mı, neden yayın akışında yer almadı?gibi soruların cevaplarını merak etmeye başladılar. İşte konu ile ilgili tüm detaylar..

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 6 Mayıs Perşembe artık yok mu?

6 Mayıs Perşembe günü FOX Tv’nin yayın akışına baktığımız zaman Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haberin yer almadığını görüyoruz. Ancak bu hatalı bir giriş de olabilir. Çünkü 5 Mayıs günü yapılan programda Selçuk Tepeli tarafından yarın yine aynı saatte karşınızdayız şeklinde bir açıklaması olmuştu. Bu yüzden ana haber program FOX Tv’nin yayın akışında olmasa da büyük bir ihtimalle saat 19:002da tekrardan ekranlarda olacak.

6 Mayıs Perşembe FOX Tv yayın akışında neler var?

16:15 Zuhal Topal’la Sofrada (yeni bölüm)

19:00 Mucize Doktor (yeni bölüm)

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Peki Selçuk Tepeli Kimdir?

Selçuk Tepeli Türk gazeteci, sunucu ve ana haber spikeridir.

1974 yılında İstanbul’un Silivri ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamlayarak oradan mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini IEP Rennes’de Avrupa Birliği Avrupa’da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine tamamlamıştır. Aktüel ve Newsweek Türkiye dergilerinde yayın yönetmenliği yaparak medya sektöründe yer almıştır ve Habertürk TV’de de genel yayın yönetmenliği görevini üstlenmiştir. Ceyda Karan ile birlikte Eksen adlı programı sunmuştur. Daha sonra Gün Başlıyor adlı programın sunuculuğunu yapmıştır. Fatih Portakal’ın FOX Ana Haber sunuculuğu görevinden 2020 yılında ayrılması üzerine yerine yeni bir haber sunucusu aranmaya başladığı sıralarda Selçuk Tepeli’nin FOX Ana Haber sunucusu olarak göreve başlayacağı duyurulmuştur ve böylece Habertük TV’de ki görevinden istifa ederek 7 Eylül 2020 yılında Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber sunuculuğunu yapmaya başlamıştır. Ayrıca ana haber programının yanı sıra ana haber içinde kendisine ayrılmış olan Selçuk Tepeli ile Bir Dakika isimli bir bölümü de sunmaktadır.

Selçuk Tepeli Programları

2013: Eksen – Habertürk Tv

2020: Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber – FOX Tv