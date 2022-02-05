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Selahattin Taşdöğen kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Selahattin Taşdöğen, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Selahattin Taşdöğen kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:51
Selahattin Taşdöğen kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
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Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başında Selahattin Taşdöğen gelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Selahattin Taşdöğen, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Selahattin Taşdöğen kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Selahattin Taşdöğen Biyografisi

19 Temmuz 1951 tarihinde gözlerini dünyaya açan ve ülkemizin en önemli oyuncuları arasında kabul edilen Selahattin Taşdöğen, şu an 69 yaşını geçirmektedir. Selahattin Taşdöğen, Marmara Üniversitesi GSF Resim Bölümü olarak dikkat çekmektedir. Ortaokul yıllarında oyunculuk ile tanıştı. Şimdiye kadar birçok tiyatro, dizi ve sinemada boy gösterdi. Kertenkele dizisinde kendisine yer buldu. Aslen Erzurum iline bağlıdır. İki tane kardeşi vardır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:51
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Anahtar Kelimeler:
Selahattin TaşdöğenKertenkele
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