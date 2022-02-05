Selahattin Taşdöğen kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Selahattin Taşdöğen Biyografisi
19 Temmuz 1951 tarihinde gözlerini dünyaya açan ve ülkemizin en önemli oyuncuları arasında kabul edilen Selahattin Taşdöğen, şu an 69 yaşını geçirmektedir. Selahattin Taşdöğen, Marmara Üniversitesi GSF Resim Bölümü olarak dikkat çekmektedir. Ortaokul yıllarında oyunculuk ile tanıştı. Şimdiye kadar birçok tiyatro, dizi ve sinemada boy gösterdi. Kertenkele dizisinde kendisine yer buldu. Aslen Erzurum iline bağlıdır. İki tane kardeşi vardır.
Son Güncelleme: 05.02.2022 14:51