Selahattin Taşdöğen kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Selahattin Taşdöğen Biyografisi

Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başındagelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Selahattin Taşdöğen, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Selahattin Taşdöğen kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

19 Temmuz 1951 tarihinde gözlerini dünyaya açan ve ülkemizin en önemli oyuncuları arasında kabul edilen Selahattin Taşdöğen, şu an 69 yaşını geçirmektedir. Selahattin Taşdöğen, Marmara Üniversitesi GSF Resim Bölümü olarak dikkat çekmektedir. Ortaokul yıllarında oyunculuk ile tanıştı. Şimdiye kadar birçok tiyatro, dizi ve sinemada boy gösterdi. Kertenkele dizisinde kendisine yer buldu. Aslen Erzurum iline bağlıdır. İki tane kardeşi vardır.