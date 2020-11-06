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Sektörden Arkadaşlar oyuncu kadrosu belli oldu

Sektörden Arkadaşlar dizisi yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Murat Cemcir'in rol alacağı dizinin oyuncu kadrosu belli oldu.

06 Kasım 2020 Cuma 11:09
Sektörden Arkadaşlar oyuncu kadrosu belli oldu
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Ailecek Şaşkınız, Baba Parası ve Çalgı Çengi dizilerinin senaristi Selçuk Aydemir, Sektörden Arkadaşlar dizisinin hazırlıklarına başladı. Sektörden Arkadaşlar dizisi Mert, Caner, Şenol ile Total Selim’in hikayesi anlatıyor.

Menajerlerin yaşamını anlatan Menajerimi Ara dizisinin yakalamış olduğu başarıyı gören Selçuk Aydemir, benzer bir konseptle senaristlerin hayatını anlatmaya hazırlanıyor.

Sektörden Arkadaşlar oyuncuları


Murat Cemcir – Mert

30 Kasım 1976 tarihinde dünyaya gelen Cemcir, Tokat Niksar’da dünyaya gelmiştir. Otomotiv mühendisi olan Cemcir’in hayatı Selçuk Aydemir ile tanıştıktan sonra değişmiştir. Düğün Denek, Kardeş Payı, İşler Güçler ve Çalgı Çengi gibi yapımlarda rol alarak büyük bir ün kazanan Cemcir’in adı şimdilerde Sektörden Arkadaşlar dizisiyle anılıyor.

 



Son Güncelleme: 06.11.2020 11:09
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Anahtar Kelimeler:
Sektörden ArkadaşlarMurat Cemcir
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