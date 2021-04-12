Seksenler'de yeni Fehmi kim olacak? Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek?

Kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayata veda eden Seksenler dizisinin Fehmi Babası Rasim Öztekin’in ölümü bütün Türkiye’yi yasa boğdu. Usta isim Rasim Öztekin, son olarak TRT 1 ekranlarında seyirci ile buluşan Seksenler isimli dizide Fehmi Baba karakterini oynuyordu.

Seksenler dizisinde Fehmi Baba’nın yerine hangi isim gelecek?

Seksenler dizisinde fazlasıyla şefkatli, eşi ile çocuklarına karşı duygusal ve babacan tavırlı bir aile babası karakteri ile tanınan Fehmi Baba yani Rasim Öztekin’in yerine hangi ismin dizide Fehmi Baba karakterini canlandıracağı henüz netlik kazanmadı.

Rasim Öztekin’in ölüm nedeni ne?

Tiyatro ile sinema sanatçısı olan Rasim Öztekin, geçirmiş olduğu kalp krizi sonrasında kaldırılmış olduğu hastanede hayata veda etti.

Rasim Öztekin kim?

14 Ocak 1959 yılında İstanbul’da dünyaya gelen usta oyuncu Rasim Öztekin, 8 Mart 2021 tarihinde hayata veda etti.

Oyunculuk yapan Pelin Öztekin’in babasıdır. İstanbul Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nu bitirerek mezun olan Rasim Öztekin, sahne yaşamının ilk deneyimini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ile Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro’da yapmış olduğu amatör çalışmalar ile edinmiştir. Ferhan Şensoy’un Orta oyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığı hayatına başlamıştır. 2016 senesinde Kel Hasan Efendi’nin kavuğunu Ferhan Şensoy’un kendisinden devralmıştır. 20 Eylül 2020 tarihinde de kavuğunu Şevket Çoruh’a devretmiştir.

1992 – 1995 seneleri aralığında yaptığı şov programları ile televizyon kanallarında ekranlara gelmiştir. 1994 senesinde Gani Müjde ile Yılmaz Erdoğan’ın yazmış olduğu “2071’de Türkiye” isimli müzikali sahneye koymuş ve oynamıştır. Tiyatronun dışında, sinema ile dizi ve filmlerde de rol alarak seyirci karşısına çıkmıştır. TRT’ye program metin yazarlığı ile bir dönem Akşam Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapmıştır. Yaşamının son senelerinde ise Youtube’da da farklı içerikler üretmeye başlamıştır.

Rasim Öztekin’in rol aldığı diziler

Ev Yapımı - 2020 (Bașrol oyuncu)

Görevimiz Komedi - 2018 (Bașrol oyuncu)

Klavye Delikanlıları - 2017 (17. bölüm, Başrol oyuncu)

İnadına Sözleri İnsanı - 2017 (44. bölüm, konuk oyuncu)

Kardeş Payı - 2014 (22. bölüm, konuk oyuncu)

Seksenler - 2012-2017/2019-2021 (Başrol Oyuncusu)

Geniş Aile - 2009-2011 (Kuddusi Kirişçi)

Komedi Türk – 2008

Eyvah Halam – 2008

Suç Dosyası – 2007

Güzel Günler – 2007

Pertev Bey'in Üç Kızı – 2006

Acemi Cadı - 2006 (Duman Seslendirme)

Hırsız Polis – 2005

Dolunay – 2005

Ev Hali – 2002

Yeni Hayat – 2001

Hayat – 2001 Paşa Baba Konağı – 2000

Kızım Osman – 1998

Başka İstanbul Yok – 1996

Boş Gezen ve Kalfası – 1995

Varsayalım İsmail – 1991

Köşe Dönücü – 1983

Biraz Düş; Biraz Gülüş – 1987

Eğrisiyle-Doğrusu - 1988

Rasim Öztekin’in yer aldığı tiyatro oyunları

Şahları da Vururlar (1980-85)

Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı (1981-83)

Anna’nın 7 Ana Günahı (1983-84)

Fırıncı Şükrü, Deli Vahap ve Ötekiler (1984-85)

Hayrola Karyola (1985-86)

Eşek Arıları (1985-86)

Muzır Müzikal (1986-87)

İçinden Tramvay Geçen Şarkı (1986-87)

İstanbul’u Satıyorum (1986-87)

Don Juan İle Madonna (1988-89)

Soyut Padişah (1989-90)

Yorgun Matador (1990-91)

Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu (1991-92)

Güle Güle Godot (1992-93)

Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri (1996-97)

Haldun Taner Kabare (1997-98)

Çok Tuhaf Soruşturma (1998-99)

Parasız Yaşamak Pahalı (1999-2000)

Fişne Pahçesu (2000-01)

Kökü Bitti Zıkkım Zulada (2001-02)

Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu (2001-02)

Biri Bizi Dikizliyor (2003-04)

Uzun Donlu Kişot (2004-05)

Kiralık Oyun (2005-06)

Boş gezen ve Kalfası (2008)

Rasim Öztekin’in aldığı ödüller

1988, Altan Erbulak Ödülleri, En İyi Oyuncu

1995, İsmail Dümbüllü Ödülleri, Yılın En Başarılı Oyuncusu

2003, Afife Tiyatro Ödülleri, Komedi ve müzikal dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

2010, KALDER (Kalite Deneği) En Kaliteli Sanatçı ödülü

2010, Ayaklı Gazete "Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu"

2011, Yılın Nasrettin Hocası

Rasim Öztekin’in rol aldığı filmler

Baba Parası – 2020

Dijital Esaret – 2019

Çalgı Çengi İkimiz - 2017 (Bünyamin)

Düğün Denek 2: Sünnet - 2015 (İsmail)

Bak Hele Bak - 2015 (Sunucu)

Mandıra Filozofu - 2014 (Cavit)

Düğün Denek - 2013 (İsmail)

Vay Arkadaş – 2010

Gelecekten Bir Gün - 2010 (Canal)

Kanal-İ-Zasyon – 2009

Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde – 2009

Kabadayı - 2007 (Sürmeli)

Kapılara Dikkat – 2006

Balıketi – 2006

Şans Kapıyı Kırınca – 2004

Pardon - 2004 (Muzaffer)

- Aktör Eskisi - 2004

- G.O.R.A. - 2003 (Bob Marley Faruk

- Bay E - 1995

- Türk Tutkusu - 1994

- Tersine Dünya - 1993

- Kurt Kanunu - 1991

- Arabesk - 1988

- 72. Koğuş - 1987

- Bir Günlük Aşk - 1986

Rasim Öztekin’in yer aldığı müzikaller