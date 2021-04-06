İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri ilaçla beraber asla tüketmeyin
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...

Seksenler'de yeni Fehmi kim olacak, belli oldu mu? Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek?

Trt 1 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Seksenler dizisi sevilerek izlenmektedir. Geçtiğimiz günlerde Rasim Öztekin hayatını kaybetmişti. Rasim Öztekin, Fehmi karakterini canlandırmaktaydı. Usta oyuncunun vefatından sonra yerine kimin geleceği merak edildi. Usta oyuncunun yerine kim gelecek? İşte Seksenler dizisi ile ilgili son gelişmeler...

06 Nisan 2021 Salı 16:34
Seksenler'de yeni Fehmi kim olacak, belli oldu mu? Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek?
Takip Et:

Hafta içi her gün Trt1’de Seksenler dizisi yayınlanmaktadır. Dizideki Fehmi karakteri şefkatli ,duygusal ve çocuklarına karşı babacan olarak bilinmektedir. İcat Çıkarma lafı ile izleyicileri güldürmektedir.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Rasim Öztekin, Fehmi karakterini canlandırmaktaydı. Usta sanatçı Rasim Öztekin’in yerine kimin geleceği merak edilmektedir. Dizi yönetimi konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Dizinin yönetiminden bir açıklama beklenmektedir.

Rasim Öztekin

Rasim Öztekin, 14 Ocak 1959 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Oyuncu olan Pelin Öztekin’in babasıdır. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladıktan sonra üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Sahne hayatındaki ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde amatör çalışmalarda yer aldı.

Rasim Öztekin ,Ferhan Şensoy tarafından kendisine verilen kavuğu 2020 yılında Şevket Çoruh’a devretti. Birden fazla dizi ve filmlerin oyuncu kadrosunda yer aldı. Akşam Gazetesi’ne bir dönem köşe yazarlığı da yapmıştır.

Usta oyuncu kalp krizinin ardında Mart 2021’de Beykoz Devlet Hastanesi’de acile kaldırıldı. Daha sonra Dr. Siyami Ersek Hastanesi’ne sevk edildi. 8 Mart 2021 tarihinde tüm müdahalere rağmen hayatını kaybetmiştir.



Son Güncelleme: 06.04.2021 16:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SeksenlerSeksenler Fehmi KarakteriTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süper Lig'de 33. hafta maçları yayın günleri ve saatleri
Süper Lig'de 33. hafta maçları yayın günleri ve saatleri
TRT 1 Mavera hangi gün başlayacak? Mavera dizisi oyuncu kadrosu, konusu ve yayın tarihi
TRT 1 Mavera hangi gün başlayacak? Mavera dizisi oyuncu kadrosu, konusu ve yayın tarihi
Gain aylık üyelik ücreti ne kadar? GAIN Medya abonelik ücreti belli oldu!
Gain aylık üyelik ücreti ne kadar? GAIN Medya abonelik ücreti belli oldu!
Final yapacak diziler hangiler? Ekranlara veda edecek 7 dizi
Final yapacak diziler hangiler? Ekranlara veda edecek 7 dizi
Çukur bitiyor mu? Çukur yeni sezon olacak mı, 5.sezonda devam eder mi?
Çukur bitiyor mu? Çukur yeni sezon olacak mı, 5.sezonda devam eder mi?
Reyting sonuçları; 5 Nisan 2021 Pazartesi Uyanış Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Çukur reyting sonuçları
Reyting sonuçları; 5 Nisan 2021 Pazartesi Uyanış Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Çukur reyting sonuçları

Popüler Haberler

Seksenler'de yeni Fehmi kim olacak, belli oldu mu? Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek?
Süper Lig şampiyonluk iddaa oranları 2020-2021
Cibuti vizesi ücreti ne kadardır?
A101 Huawei Y5 özellikleri ve kullanıcı yorumları
2021 Migros Ramazan erzak paketinde hani ürünler var?
Canlı izle Fatih Karagümrük Hatayspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Karagümrük Hatay maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Göztepe Çaykur Rizespor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Göztepe Rize maçı Selçuk Sports Netspor izle
Facebook iş başvurusu nasıl yapılır? Facebook’ta nasıl işe girilir?
Emekli promosyon ödemesi en fazla veren banka hangisidir? 2021 Banka emekli promosyonları kaç lira oldu?
Akbank Direkt Belgesiz İmzasız 10 Bin TL
İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? 27 Mart Cumartesi İbo Show 19. bölüm fragmanı ve konukları
Yaralı Kalbim 55. bölüm fragmanı 31 Mart 2021 Çarşamba yeni bölüm özeti Kanal 7
Bilgisayar ve telefon DNS ayarları nasıl değiştirilir? 2021 Güncel çalışan DNS adresleri
Parfüm orjinal mi? Parfüm barkodu ile orjinal ürün sorgulaması
Sayıştay Denetçi Yardımcısı eleme sınavı konuları ve baraj puanı
QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli 60 ay vadeli borç transfer kredi kampanyası
Çalışmayanlara veya işsiz olanlara 60 ay vadeli 30 bin TL kredi
Devletten vatandaşlara 1477 TL nakit ve gıda yardımı 2021
Özel Üniversite 2021 Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır?
1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlar için emeklilik avantajları
Vodafone interneti bitene Instagram, Facebook ve Twitter için 2 GB bedava internet

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.