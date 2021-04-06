Seksenler'de yeni Fehmi kim olacak, belli oldu mu? Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek?

Hafta içi her gün Trt1’de Seksenler dizisi yayınlanmaktadır. Dizideki Fehmi karakteri şefkatli ,duygusal ve çocuklarına karşı babacan olarak bilinmektedir. İcat Çıkarma lafı ile izleyicileri güldürmektedir.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Rasim Öztekin, Fehmi karakterini canlandırmaktaydı. Usta sanatçı Rasim Öztekin’in yerine kimin geleceği merak edilmektedir. Dizi yönetimi konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Dizinin yönetiminden bir açıklama beklenmektedir.

Rasim Öztekin

Rasim Öztekin, 14 Ocak 1959 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Oyuncu olan Pelin Öztekin’in babasıdır. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladıktan sonra üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Sahne hayatındaki ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde amatör çalışmalarda yer aldı.

Rasim Öztekin ,Ferhan Şensoy tarafından kendisine verilen kavuğu 2020 yılında Şevket Çoruh’a devretti. Birden fazla dizi ve filmlerin oyuncu kadrosunda yer aldı. Akşam Gazetesi’ne bir dönem köşe yazarlığı da yapmıştır.

Usta oyuncu kalp krizinin ardında Mart 2021’de Beykoz Devlet Hastanesi’de acile kaldırıldı. Daha sonra Dr. Siyami Ersek Hastanesi’ne sevk edildi. 8 Mart 2021 tarihinde tüm müdahalere rağmen hayatını kaybetmiştir.