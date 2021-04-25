Seksenlerde Rasim Öztekin'in yerine Reha Özcan mı geliyor? Seksenler yeni Fehmi kim olacak?

Hafta içi her gün ekranlara gelen Seksenler dizisinin sevilen karakteri Fehmi, işi ile çocuklarına karşı duygusal ve babacan yaklaşan bir aile babası. Her daim, “İcat çıkarma” lafı ile seyirciyi güldürmeyi başaran rahmetli Rasim Öztekin’in canlandırdığı Fehmi karakterinin yerine kimin geçeceği uzun zamandır merak ediliyordu. Yapımcı ve senarist Birol Güven’in yaptığı açıklamadan sonra Seksenler dizisinde Fehmi Baba karakterini oynayacak yeni oyuncunun Reha Özcan olacağı düşünüldü.

Seksenler dizisi yeni Fehmi Baba Reha Özcan mı olacak?

Seksenler dizisinin yapımcılığı ve senaristliğini yapan Birol Güven sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Çok değerli bir oyuncu kadrosuna sahip olan Seksenler’e Reha Özcan gibi usta bir oyuncunun da katılması gücümüze güç katacaktır.” Açıklaması ile diziye yeni bir transfer olduğunu açıkladı. Usta oyuncu Reha Özcan’ın diziye hangi karakterle katılacağı ise henüz belli değil.

Reha Özcan kim?

5 Temmuz 1965 Bingöl doğumlu olan usta isim aslen Boyabat’lıdır. Tam ismi Ragıp Reha Özcan’dır. Kardeşi Serhat Özcan’da ağabeyi gibi oyunculuk yapmaktadır. 1987 senesinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden mezun olan oyuncu, aynı sene Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başladı. 1990 – 1991 sezonunda ise İstanbul Devlet Tiyatrosu’na ataması yapıldı. 2016 yılına kadar Antalya ve İstanbul Devlet Tiyatrolarında görev yapan oyuncu 2016 senesinde emekliye ayrıldı.

2017 yılında Müfit Can Saçıntı’nın yazdığı ve yönettiği “Yaşamak Güzel Şey” isimli sinema filminde oynadı. Usta oyuncu bu zamana kadar; Adı Efsane, Maral: En Güzel Hikayem, Karadayı, Suskunlar, Kurtlar Vadisi Pusu, IV. Osman gibi birçok projede yer almış olan Reha Özcan, son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor isimli dizide Adil karakterini canlandırmaktadır.