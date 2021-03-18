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Seksenler'de Fehmi Baba yerine kim gelecek? Seksenler Rasim Öztekin yerine gelecek isim belli oldu mu?

TRT 1'in sevilen günlük dizisi Seksenler'in Fehmi babası geçtiğimiz günlerde rahatsızlığından dolayı vefat etti. Seksenler'de canlandırdığı Fehmi baba rolü ağır, sakin ve keyfine düşkün bir karakterdi. İzleyiciler Rasim Öztekin'in vefatının ardından dizide Fehmi baba rolünü kimin üstleneceğini merak ediyor. İşte detaylar...

18 Mart 2021 Perşembe 15:24
Seksenler'de Fehmi Baba yerine kim gelecek? Seksenler Rasim Öztekin yerine gelecek isim belli oldu mu?
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TRT 1’in günlük dizisi Seksenler’de Fehmi babayı canlandıran Rasim Öztekin, 8 Mart’ta rahatsızlığından ötürü vefat etti. Usta oyuncunun yer aldığı Seksenler dizisi senelerdir hafta içi her gün saat 18.00’de TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaktadır. İzleyiciler şimdiler de dizide Fehmi baba karakterini kimin canlandıracağını merak ediyor.

1959 senesinde İstanbul’da doğan Rasim Öztekin, onlarca projede yer aldı. Bunun yanı sıra başarılı oyuncu Pelin Öztekin’in babası olan Rasim Öztekin’in en çok izlenen filmlerinden biri de Cem Yılmaz ile birlikte rol aldığı Gora filmi idi.

Seksenler dizisinin Fehmi babası hem eşine hem de çocuklarına düşkün, sevecen, babacan tavırlı bir aile babasıdır. Fehmi babanın en çok kullandığı replik ise “icat çıkarma” repliğidir.

Fehmi babayı canlandıracak olan yeni oyuncu hakkında ise henüz bir açıklama gelmedi. İzleyici merak içinde yeni oyuncuyu bekliyor.



Son Güncelleme: 18.03.2021 15:24
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Anahtar Kelimeler:
SeksenlerTRT1RasinÖztekin
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