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Seksenler yeni sezonda Rasim Ötekin olmayacak mı? Fehmi Baba karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?

Basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Seksenler yeni sezonda Rasim Ötekin olmayacak mı? Fehmi Baba karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak? haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 27 Ocak 2021 Çarşamba günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

27 Ocak 2021 Çarşamba 21:11
Seksenler yeni sezonda Rasim Ötekin olmayacak mı? Fehmi Baba karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
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Seksenler Dizisi Fehmi Baba Neden Yok Diziden Ayrıldı?

Rasim Öztekin'in oynamasını engelleyecek herhangi bir rahatsızlığı olmadı ama Rasim Öztekin hayatını riske atmadı, çünkü doktor Rasim Öztekin'in kronik hastalığından muzdarip olması ve kovid'den muzdarip olursa vücudunun Bu hastalığın üstesinden gelmesinin mümkün olmayacağı için Seksenler dizi yapımcısı olan Birol Güven'e diziden çıkmak istediğini söyledi. Rasim Öztekin zaten ciddi bir kronik hastalıktan muzdarip, kilosundan dolayı hareket etmesi zor ve sahnede pek çok zorlukla karşılaşıyor.

Rasim Öztekin’in Sağlık Problemi Nedir?

Rasim Öztekin 80'ler dizisinde Fehmi karakterini canlandırdı ve pandemi döneminde doktorların uyarısıyla sahneye çıkmama kararı aldı. Bu nedenle, Fehmi rolü 5 Ekim 2020'den itibaren yeni 80'lerde görünmeyecek. Aslında sağlık sorunu olmasaydı 80'li yılların yapımcısı ve senaristi Birol Güven olay yerine Rasim Öztekin'i getirdi ancak Rasim Öztekin'in Covid 19'daki yüksek ölüm riski, Birol Güven'i geri adım attı. 80'li yılların dizisinin yeni sezon senaryosu Rasim Öztekin'in ayrılmaya karar vermesinin ardından durum önemli ölçüde değişti.

Daha önce kalp sıkıntısı sebebiyle doktoru Rasim Öztekin'in tiyatroya gitmesini yasaklamıştı. Artık yarışmaya katılmaktan men edildi. Rasim Öztekin sağlık sorunları nedeniyle Seksenler dizisinden çekilmek durumunda kaldı.

Seksenler Fehmi Baba Diziye Geri Dönecek Mi?

80'ler dizisindeki Fehmi karakteri ölüm ya da ayrılık olarak yazılmıyor çünkü corona virüsü başarısız olursa ya da bir aşı bulunursa Rasim Öztekin 80'ler dizisine dönüp devam etmeyi umuyor. Fehmi'nin 80'ler dizisindeki dönüşü tamamen salgının sona ermesine bağlıdır. Bir aşı bulunursa, Fehmi hemen Seksenler dizisine dönecektir.



Son Güncelleme: 27.01.2021 21:11
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Anahtar Kelimeler:
SeksenlerRasim ÖztekinFehmi Baba
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