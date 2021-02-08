Seksenler yeni sezonda devam edecek mi?

Seksenler dizisi 24 Ocak 2012 tarihiyle yayın hayatına başlamıştır. 27 Mayısıs tarihinde final yapmıştır. Seksenler dizisi konusu gereği büyük kitleye sahiptir. Final sonrası geniş izleyici kitlesine sahip olan Seksenler dizisi 11 Ekim 2019 tarihinde kaldığı yerden diziye devam etme kararı alıp tekrar ekranlardaki yerini almıştır. Diziyi büyük ilgiyle takip eden izleyiciler Seksenleri izledikçe o döneme gidip geliyorlar adeta. Hafta içi her gün TRT ekranında izleyicilerin karşısına çıkan dizi 2021-2022 sezonunda izleyicilerle birlikte Seksenler’e devam edecektir.

Seksenler final mi oluyor?

Ekrandaki yerini koruyan Seksenler dizisinde birbirinden kıymetli oyuncular rol almıştır. Dizisin güçlü kadrosu ve konuyu anlatış biçimi olarak izleyicileri o sürece götürüp getirmekte başarılı bir performansa sahip olan Seksenler, geniş izleyici kitlesiyle birlikte dizi hayatına hala devem ediyor. Final olması şu an söz konusu değildir.

2017 yılında 6. Sezonuyla final yapan Seksenler, 2019 yılında dizi severlerle tekrar buluştu. TRT ekranlarının sevilen dizisinde Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, Ceyhun Fersoy gibi başarılı isimler yer alıyor. İzleyiciyle frekansları uyuşan dizi final kararı almadı.

Ekranlardaki yerini koruyan ve ilgiyle takip edilen dizi aile dizisi olması sebebiyle de büyük ilgi görmektedir. O dönemdeki olayları böylesine samimi şekilde anlatıp yoğun ilgi görüyorken final kararı elbette söz konusu değildir. Sezon finali yapan dizi kısa süre kaldığı yerden devam edecektir.

