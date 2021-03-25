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Seksenler yeni Fehmi kim olacak? Seksenlerde Rasim Öztekin yerine kim gelecek?

TRT1'in sevilen dizisi Seksenler'de üzücü bir ayrılık yaşandı. Kalp rahatsızlığı sebebi ile vefat eden Rasim Öztekin, sevenlerini üzüntüye boğdu. Rasim Öztekin dizi de Fehmi Baba karakterine hayat veriyordu. Şimdi ise Fehmi Baba karakterini kimin canlandıracağı merak konusu oldu. Bazı kişiler Rasim Öztekin'in yerini kimsenin almaması gerektiğini savunurken bazı kişiler de yerine başkasının geçmesi gerektiğini savundu. Peki yeni Fehmi Baba kim olacak? Tüm detaylar haberimizde..

25 Mart 2021 Perşembe 21:08
Seksenler yeni Fehmi kim olacak? Seksenlerde Rasim Öztekin yerine kim gelecek?
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Seksenler dizisinin Fehmi Babası kim olacak? 

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Seksenler, büyük bir ilgi ile takip edilmeye devam ediyor. Dizi de üzücü bir ayrılık yaşandı. Rasim Öztekin dizi de Fehmi Baba karakterine hayat veriyordu. Rasim Öztekin’in vefat etmesi sebebiyle yeni Fehmi karakterini kimin canlandıracağı merak ediliyor. Diziden herhangi bir açıklama gelmedi. Seksenler dizisi yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. 

Rasim Öztekin neden vefat etti?

Kardiyak problemi sebebi ile  tedavi gören oyuncu, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanenin başhekimi tarafından yapılan açıklamada Öztekin’in sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan usta oyuncu, yaşamını kaybetti. 

Rasim Öztekin kimdir?

14 Ocak 1959 yılında dünyaya gelen oyuncu, 62 yaşında idi. Galatasaray Lisesi’nde öğrenim görmüş ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun olmuştur.Ferhan Şensoy’un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel sahne hayatına adım atmıştır. 2016 yılında Kel Hasan Efendi’nin Kavuğunu almıştır. 



Son Güncelleme: 25.03.2021 21:08
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Anahtar Kelimeler:
SeksenlerRasim ÖztekinFehmi BabaOyuncu
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