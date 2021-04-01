Seksenler yeni Fehmi kim olacak belli oldu mu? Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek?

Seksenler dizisinde merhum oyuncu Rasim Öztekin'in hayat verdiği karakter Fehmi şefkatli, eşine ve çocuklarına karşı duygusal ve babacan bir aile babasıdır. Fehmi'nin en çok kullandığı lafı da "İcat çıkarma" dır.

Seksenler Fehmi'yi kim canlandıracak?

Rasim Öztekin'in hayatını kaybetmesinin ardından Seksenler dizisinde Fehmi karakterinin kimin canlandıracağı merak edildi. Dizinin tönetmeninden açıklama bekleniyor.

Rasim Öztekin neden öldü?

Uünlü oyuncu kalp krizi geçirmesinden sonra Mart 2021'de Beykoz Devlet Hastanesi'nde acil müdahleye sevk edildi. Ardından Dr. Siyami Ersek Hastanesi'ne sevk edilen Öztekin, büyün müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Rasim Öztekin 8 Mart 2021'de hayatını kaybetti.

Rasim Öztekin kimdir?

14 Ocak 1959 ylında İstanbul'da dünyaya gelen Rasim Öztekin, oyuncu Pelin Öztekin'in babasıdır. İstanbul'da Galatasaray Lisesi'ni bitiren ardından İstanbul Tknik Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun olan Rasim Öztekin, oyunculuk deneyeimini ilk olarak İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiytro'da amatör çalışmalarla gerçekleştirdi.

Ferhan Şensoy'ın Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığa adım adam atan Rasim Öztekin'e 2016 yılında Kel asan Efendi'nin kavuğu Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. 20 Eylül 2020 yılında Şevket Çoruh'a devreden Rasim Öztekin, 1992-1995 senelerinde televizyonlarda şov programları yaptı.

1994 ylında Yılmaz Erdoğan ve Gani Müjde'nin yazdığı "2071'de Türkiye" isimli müzikalde yer alan Rasim Öztekin, tiyatronun yanı sıra sinema ve dizi filmlerinde rol aldı. TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapan Rasim Öztekin, yaşamının son zamanlarında da Youtube'da içerikler hazırladı.

Rasim Öztekin yer aldığı bazı yapımlar ise yapımlar ise Ev Yapımı (2020), Görevimiz Komedi (2018), Klavye Delikanlıları (2017) Baba Parası (2020), Dijital Esaret (2019), Düğün Denek (2013) gibi pek çok yapımlar oldu.